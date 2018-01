1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 16 Enero 2018

Un total de 176.207 ecuatorianos residentes en España están habilitados para participar el próximo 4 de febrero en la consulta popular convocada por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, para "recuperar el espíritu de la Constitución de Montecristi" de 2008.

La cifra corresponde al último censo del Consejo Nacional Electoral (CNE) con fecha del 1 de diciembre del 2017, explicó hoy en rueda de prensa el embajador de Ecuador en Madrid, Cristóbal Roldán, quien apeló "al buen criterio" de sus compatriotas para que acudan a las urnas.

"El presidente Moreno ha convocado esta consulta dentro de un marco de absoluto diálogo", recordó Roldán, quien incidió en que las preguntas que se plantean "son determinantes en el devenir del país y están pensadas también para las futuras generaciones".

Las siete cuestiones que el presidente Moreno plantea a la ciudadanía tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la defensa de la naturaleza, la abolición de la ley de reelección indefinida, así como la no menos polémica de plusvalía.

España representa el 44,5% del total del voto ecuatoriano en el exterior, que es de carácter facultativo, es decir no es obligatorio, por lo que quienes no se presenten a las urnas, o no se hayan inscrito en el padrón electoral no incurrirán en multas, siempre que demuestren ante el CNE su condición de residentes en el extranjero.

A través de su página web y de las redes sociales, la embajada ofrece información sobre cómo participar en la consulta, que se desarrollará desde las 7.00 a las 19.00 hora local (de 6.00 a 18.00 GMT) en las principales ciudades españolas.

Madrid y Barcelona son las ciudades con un mayor número de electores, con 135.000 y 34.949 respectivamente, y en ellas se establecerán los principales colegios, que serán 19 repartidos entre las localidades en las que se concentra el 95 % del electorado ecuatoriano.

Según estimaciones basadas en anteriores votaciones, se prevé que la participación se sitúe entre un 37 y un 42%, según precisó el embajador ecuatoriano, quien hizo hincapié en que es importante que acudir a votar temprano, llevar la cédula o pasaporte ecuatoriano y no olvidar recoger el certificado de votación. (Quito)/EFE