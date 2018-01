Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 16 Enero 2018

Lo evidente se confirmó con una confesión. El inexistente control político en la Asamblea Nacional (AN) ha llevado a que los asambleístas de oposición trasladen competencias como la de fiscalizar a otras instancias como la Fiscalía General del Estado.

Para los legisladores, no fue sorpresa escuchar del exasambleísta de Alianza PAIS, Raúl Patiño, que existía una disposición en el anterior periodo legislativo, de no indagar los actos de corrupción que, según él, se sabían que se estaban cometiendo en el Gobierno del expresidente Rafael Correa.

La pregunta ahora es: ¿quién dio la orden? Eso es lo que quiere saber la asambleísta del movimiento CREO, Ana Galarza, que hoy irá precisamente a la Fiscalía para que Patiño sea llamado a que cuente quién coartó su obligación de fiscalizar y, de paso, diga de qué casos de corrupción se llegó a enterar y no alertó a la justicia.

Pero el fiscal Carlos Baca Mancheno ya está al tanto de lo dicho por Raúl Patiño, que es hermano mayor de Ricardo Patiño, uno de los más fervientes seguidores del expresidente Rafael Correa.

“(...) En este caso cabría una potencial omisión de denuncia, de la persona que conoció y no denunció”, dijo ayer en Guayaquil el funcionario, que aseguró que independientemente del trasfondo que podría haber en estas declaraciones, la Fiscalía está investigando no menos de 50 casos emblemáticos de posible corrupción.

Los asambleístas de PAIS también quieren que el confesor sea interrogado por la Fiscalía, pero no prevén hacer la denuncia formal. Tampoco se piensa en llevar el caso al menos, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en donde tienen la mayoría y desde donde se ha bloqueado la fiscalización a varios casos de posible corrupción.

Otras confesiones también han ido a dar a la Fiscalía. Todavía se espera que esta entidad llame al exsecretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, para que amplíe sus expresiones de diciembre pasado en las que manifestó: “perdimos la primera vuelta y perdimos la segunda vuelta también, eso no fue ganado”.

Además de reconocer que las denuncias de casos de corrupción hechas por el activista político Fernando Villavicencio y de la Comisión Nacional Anticorrupción eran verdaderas.

La Asamblea aprobó una resolución para que Mangas acuda al legislativo y explique sus afirmaciones, pero esta comparecencia todavía no se ha concretado.

De la Asamblea a la Fiscalía pasó también una denuncia para que se investigue al expresidente Correa y al exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Esto, por el supuesto mal manejo durante la última década al que el actual Gobierno ha calificado como “propagandístico, mediocre, dispendioso e indolente”.

Reestructuración

La Asamblea habla de cambios

El pasar desapercibida le duró menos de una semana a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Tras declarar, el 7 de enero pasado, que el juicio político contra el exvicepresidente Jorge Glas era improcedente, esta comisión guardó silencio.

Sin embargo, las revelaciones de Raúl Patiño reavivaron las críticas, especialmente a su presidenta, María José Carrión, que está al frente de esta Comisión desde el anterior periodo legislativo.

El 15 de enero, varios asambleístas de oposición y del propio Alianza PAIS retomaron la posibilidad de hacer cambios en Fiscalización.

Intentos fallidos

Juicio a glas

El primer intento de juicio político al exvicepresidente Jorge Glas fue archivado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) con mayoría oficialista.

Nuevo revés

En el segundo intento, el CAL calificó el llamado a juicio político a Glas pero la Comisión de Fiscalización lo declaró improcedente porque ya no era vicepresidente.

Archivo

El CAL también archivó el juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa, por los casos de abuso sexual en el sistema público de educación.

Los protagonistas

Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza

En esto debería actuar la Fiscalía, porque el exasambleísta Raúl Patiño admitió que él conocía los casos de corrupción. Debe ir a ese ámbito porque en la Asamblea no hay fiscalización.

Eddy Peñafiel, asambleísta del movimiento Pachakutik

“Lo que queda claro es que PAIS sabía y no permitía la fiscalización. Ahora Raúl Patiño debería ser llamado a confesión judicial para diga qué casos y quién les prohibió hablar”.

Roberto Gómez, asambleísta de CREO

“El oficialismo anterior y el actual han bloqueado la fiscalización y esto no puede quedarse así. La Fiscalía debe actuar de oficio. Llamaremos a Raúl Patiño al pleno para que informe todo”.

Wilma Andrade legisladora de la Izquierda Democrática

Hubo un movimiento político que articuló este sistema concentrador del poder. Hubo una Contraloría que no controló, una Fiscalía que no investigó y la Asamblea que no fiscalizó.

Franklin Samaniego integrante de la Revolución Ciudadana

El fiscal debería iniciar de oficio, si conoce el cometimiento de una infracción, una indagación para que se requiera la comparecencia de Raúl Patiño y él explique los temas que ha señalado.



Fuente: Expreso