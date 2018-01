1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 13 Enero 2018

A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, manifestó el viernes que las peticiones de sanciones contra los legisladores se seguirán procesando.

"Los asambleístas podemos fiscalizar, investigar, denunciar y por supuesto pronunciarnos frente a cualquier acto del sector público, pero no estamos en capacidad ni de injuriar, ni de difamar, peor humillar o discriminar", señaló Serrano.

Su pronunciamiento se da luego de las sanciones impuestas a los asambleístas Augusto Espinosa, Ana Galarza y Cristina Reyes, quienes fueron suspendidos por 10 días del ejercicio de sus funciones por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Durante una rueda de prensa, Reyes se dirigió al presidente de la Asamblea Nacional y dijo: "Se le cayó la máscara, señor Serrano. Usted es correísta y no solamente ha hecho historia con la vergüenza de no haber enjuiciado políticamente a un exvicepresidente en la cárcel, embarrado con delitos de corrupción, sino que usted no tiene ni la talla ni la estatura ética, menos política, para venir a señalarnos y a sancionarnos".

Ana Galarza sostuvo que el CAL pretende callarlas, pero que no lo conseguirá. Según la legisladora, este organismo se arrogó funciones al inadmitir la primera solicitud de juicio político a Jorge Glas.

Las parlamentarias advirtieron que si llegaran a ser notificadas con la sanción se declararán en resistencia, continuarán con sus labores, acudirán a las sesiones del Pleno y de las comisiones legislativas.

Fuente: Ecuavisa