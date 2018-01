Prensa machaleña destacó hecho

Sábado, 13 Enero 2018

En una manifestación expontánea de unas 3 mil personas de diversos sectores sociales que se autoconvocaron a través de las redes sociales, se concentró a la entrada de la ciudad de Machala desde alrededor de las 18h00 del jueves e impidieron el ingreso a la ciudad del expresidente Rafael Correa que tenia previsto realizar una marcha motorizada.

Desde la mañana empezaron a circular por las redes sociales el llamado a la concentración de la tarde, y desde las 17h00 se notó la llegada de gente al parquee Ismael Perez a la entrada de Machala, portando banderas y pancartas que hacian alusión contra el exmandatario, “fuera corrupto”; “preso Correa, preso”; “la vía a Guayaquil una mentira”. Se notó la presencia de jovenes, personas mayores, mujeres y caballeros que lanzaban gritos y consignas contra el exmandatario.

Los gritos al unísono responsabilizaron a Correa, entre otras cosas, del contrato de concesión de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a Yilport, acuerdo cuestionado por el sector bananero de la provincia.

Con el pasar de los minutos, los manifestantes, que inicialmente se ubicaron a los cistados de la avenida 25 de Junio y 10 de Agosto, ocuparon por completo toda la vía. La policía por seguridad cerró el paso vehicular.

El escenario de manifestación se complementó con miles de banderas de la ciudad y un parlante donde se pedía a los presentes a votar por el sí en la consulta popular del próximo 4 de febrero.

“Las siete sí son siete oportunidades para cambiar el país, para que vengan mejores días para todos los machaleños y ecuatorianos”, se perifoneó.

Pese a que los manifestantes esperaban de todas maneras la presencia de la caravana del exmandatario, esta no llegó al sitio de la manifestación. No se registraron mayores incidentes, la policía no tuvo que actuar y los opositores a Correa se dispersaron alrededor de las 20h00.



