El Telégrafo de Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Enero 2018

“Hola y adiós”. Con estas palabras resumió ayer el prefecto de Guayas y líder del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, la no concreción de un acuerdo con el legislador Jorge Yunda (PAIS), para que este sea parte de la organización.

El pasado lunes, Jairala publicó en su cuenta de Twitter que había llegado a un acuerdo político con el asambleísta para que fuera parte de Centro Democrático, incluso que iba a ser el director provincial en Pichincha.

Además publicó una fotografía en su cuenta donde aparece Yunda con el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien es dirigente de Centro Democrático, entre otras personas.

Jimmy Jairala incluso dio la bienvenida “a la familia naranja” al asambleísta Jorge Yunda, con lo cual daba por hecho que el político y conocido radiodifusor quiteño pasaba a las filas de su organización política.

Incluso, medios de comunicación se hicieron eco de la información proporcionada por el Prefecto de Guayas.

De esta forma todo hacía presumir que el cambio de tienda política se había formalizado. No obstante, el legislador se encargó de echar tierra al asunto. Y lo hizo, en primer lugar, en su cuenta de Twitter, en respuesta a las inquietudes de seguidores sobre este cambio.

Él también escribió, en respuesta a la información de un medio de comunicación, que debían consultar con la fuente antes de anunciar el tema. En ese sentido, respondió que en ningún momento había aceptado ser parte del movimiento Centro Democrático.

Yunda negó, en una entrevista ayer en la mañana con este diario, que haya aceptado la invitación de Jairala para ser parte de las filas del movimiento naranja y aseguró que el hecho solamente se trató de una “gentil invitación”.

“Creo que es un movimiento joven de centroizquierda con el cual me siento identificado, pero es una decisión que no he tomado; hoy por hoy me debo a una bancada (PAIS) y es mucha responsabilidad responder si puede darse o no”, expresó ayer Yunda.

Señaló además que era muy pronto afirmar que sería un posible candidato a la Alcaldía de Quito para las elecciones de 2019 y manifestó también que al momento no está entre sus planes una postulación como esta.

Reuniones

Sobre la reunión que tuvo el lunes con representantes del movimiento que preside el Prefecto del Guayas, afirmó que forma parte de las habituales reuniones que se tienen con otras organizaciones políticas.

“Yo he venido reuniéndome desde hace más de un año con Centro Democrático, así como con otros movimientos políticos en función de temas coyunturales”, afirmó. Incluso dijo que para aceptar la propuesta de CD tendría que renunciar a su puesto como legislador y que, a su vez, no comparte la idea de ser identificado como un asambleísta independiente.

El líder de Centro Democrático en cambio se pronunció en redes sociales y en una entrevista en televisión.

En este último espacio afirmó que el escenario con Yunda había cambiado al no aceptar su cargo.

“En política la palabra tiene un gran valor, por lo menos para mí es un capital que no lo reemplazo, esa palabra estaba dada. Al parecer, durante el día ha habido una suerte de presiones de diferentes sectores, desconozco detalles”, sostuvo el Prefecto de Guayas.

Además, en su cuenta de Twitter Jimmy Jairala recalcó que “la palabra, para nosotros pesa mucho en política y si (Yunda) no la tiene, lo lamento mucho”.



Yunda fue presionado y faltó a su palabra. Si fuera una novela el título sería “hola y adiós”.

De esta forma, el eventual acuerdo que se había anunciado finalmente no prosperó. (I)



