Publicado el Martes, 09 Enero 2018

El asambleísta de Alianza País, Jorge Yunda, reaccionó hoy a informaciones hechas públicas por los medios de comunicación en el sentido de que se daba por descontado su salida de esa agrupación política y su ingreso a las filas de Centro Democrático que lidera el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala.

Jairala incluso posteó en las redes que Jorge Yunda se incorporaba a Centro Democrático y que asumiría la Dirección de Pichincha, y que podría terciar para la Alcaldía de Quito.

Hoy, Jorge Yunda en su cuenta de Twitter ha tuiteado: "No he abandonado ni me han botado, por favor al menos pregunten antes de poner estas noticias".

