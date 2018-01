Presidente Lenín Moreno

Publicado el Martes, 09 Enero 2018

El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró el lunes en Quito que con el relevo en la segunda magistratura de la mano de María Alejandra Vicuña se cierre un “momento difícil y penoso para el país. Con prudencia y paciencia, hemos superado una compleja herencia, afianzados en el irrestricto respeto a las instituciones, con la verdad por delante, y con una profunda vocación democrática”. El mandatario destacó la apertura y compromiso de las fuerzas legislativas representadas en la Asamblea Nacional.

“Tenemos nueva vicepresidenta: María Alejandra Vicuña. Mujer guayaquileña, joven honesta, capaz, de pensamiento progresista, que cumplirá con eficiencia las funciones que yo le encomiende”, aseguró el mandatario en el espacio “El Presidente Informa”, el renovado espacio de rendición de cuentas que lidera para cumplir con su mandato constitucional de informar a los ciudadanos sobre su gestión.

A continuación, transcribimos la totalidad de su intervención en el espacio televisivo, iniciativa de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).

Generación de empleo y economía en marcha

Luchadores de la paz y de la vida: seguimos trabajando juntos para cumplir las metas que nos hemos trazado. La semana pasada, concretamos un gran avance en dos prioridades del Gobierno: la reactivación económica y el empleo.

El Banco Central del Ecuador presentó las cifras para el tercer trimestre de 2017. Una buena noticia, la economía creció en 3,8%, con relación al tercer trimestre del año 2016. La economía está mejorando. ¡Se vuelve a poner en movimiento!

Nuestra prioridad es la generación de empleo, de un trabajo digno, sobre todo para nuestros jóvenes.

Por eso presentamos el plan para la generación de empleo que contiene tres componentes: Primero, el programa “Contrato Juvenil” beneficiará a los jóvenes entre los 18 y los 26 años.

Vamos a financiar hasta el 50% de su salario en nuevas plazas de empleo, cuando tengan contrato indefinido.

Lograremos 30.000 nuevos empleos de esta forma, empleos juveniles, durante este año, con una inversión del Estado de hasta

USD 90 millones. Para ello incentivamos a las empresas en los sectores de agricultura, comercio, industria y construcción. Hasta el 2021 esperamos sean 60.000 los jóvenes beneficiarios.

El segundo componente es el programa “Mi Primer Empleo”, que busca que 23.000 jóvenes pasantes sean incorporados definitivamente en las empresas.

En estos casos, las empresas recibirán una deducción del anticipo del Impuesto a la Renta, que va a ser equivalente al estipendio pagado por cada joven, durante el periodo de su pasantía.

Finalmente, a través de las nuevas modalidades contractuales, más de 236.000 trabajadores y trabajadoras accederán a un contrato formal con todos los beneficios de ley.

Quiero ser enfático: ¡no se trata de flexibilización ni de precarización! ¡No es ni flexibilización, ni precarización!

Se trata de entender y reconocer que sectores como el turístico, agrícola, el acuícola, floricultor, ganadero, artístico y de la construcción requieren de empleos estacionales; esto es, en determinadas épocas del año para cumplir con sus metas de producción.

Gran Minga Nacional Agropecuaria

Queridos hombres y mujeres del campo: lo dije en campaña, vamos a regresar la mirada al campo. Vamos a pagar la deuda que ancestralmente tiene el país con el campo. Por eso, desde el primer día emprendimos la “Gran Minga Nacional Agropecuaria”.

El jueves pasado, en Portoviejo, la Gran Minga cumplió con 406 familias manabitas, al otorgarles títulos de propiedad sobre predios rurales y el título ancestral en la comuna Las Lagunas. Esto para 200 familias más.

También entregamos 2.854 kits de maíz duro, que son parte de los 25.000 kits que van a ser repartidos en Manabí.

Desde el 24 de mayo hemos colocado en todo el país, más de USD 245 millones en créditos y se han legalizado 18.338 títulos de propiedad. Esos son algunos de los resultados concretos de trabajo del gobierno, en beneficio de los pequeños y medianos campesinos.

Nombramiento de nueva Vicepresidenta

Compatriotas: el jueves 4 de enero, cumpliendo con mis responsabilidades constitucionales y legales, envié a la Asamblea Nacional la terna para nombrar Vicepresidente de la República.

Lo hice, porque se configuró la ausencia definitiva del exvicepresidente por razones que son de dominio público y que están debidamente sustentadas en las certificaciones que adjunté a mi comunicación a la Asamblea Nacional.

Envié tres nombres de mujeres valiosas, trabajadoras, intachables éticamente, y comprometidas con los cambios sociales y la vocación democrática que el país requiere. Quiero expresar a todas ellas, mi reconocimiento y agradecimiento por aceptar ser parte de esa terna.

Agradezco y felicito a la Asamblea Nacional, a las y los legisladores que acudieron a cumplir con sus responsabilidades con la patria, independientemente de sus posiciones políticas, y que dieron su voto de acuerdo con sus convicciones y conciencia.

Tenemos nueva vicepresidenta: María Alejandra Vicuña. Mujer guayaquileña, joven honesta, capaz, de pensamiento progresista, que cumplirá -sin duda alguna- con eficiencia las funciones que yo le encomiende.

Ecuatorianos: con esta designación y basados en la institucionalidad democrática, hemos cerrado un momento difícil y penoso para el país.

Con prudencia y paciencia hemos superado una compleja herencia, afianzados en el irrestricto respeto a las instituciones, con la verdad por delante y con una profunda vocación democrática.

Estamos avanzando en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria, transparente, tolerante y respetuosa de las diferencias.

Avanzamos hacia el desarrollo económico justo y sostenible, basado en una cultura de trabajo, valores y honestidad que es la que caracteriza a todos los ecuatorianos y que nadie podrá mancillar, ni doblegar.

Es verdad, lo dijo María Alejandra: “No hay personas insustituibles, hay causas, hay valores insustituibles”.

A ella y a todos ustedes les pido que mantengamos el trabajo en equipo con unidad, apertura, diálogo y respeto.

Percance personal

Como ustedes saben, el miércoles pasado tuve un percance con el lado derecho del cuerpo. Me quemé con agua caliente. El frio de Quito a veces, cuando uno está acostado, obliga a ponerse algo caliente. Pedí una funda de agua caliente y esta se reventó; y claro, por mi discapacidad se me hizo muy difícil librarme de ella. A pesar de eso, seguí despachando. Debí suspender mi presencia en los eventos públicos, porque me es sumamente incómodo, inclusive el roce de la ropa.

Quiero agradecer el cariño de miles de compatriotas, que me hicieron llegar sus deseos de recuperación, sus oraciones, a través de muchos medios. Hoy destaco algunos mensajes por Twitter, porque tuve la oportunidad de conversar con algunos de ellos, telefónicamente.

Por ejemplo, con Cristina Chamba, Carlos Trejo, Prissila Páliz y Salomón Llerena; y otros queridos hermanos que trinaron con cariño y con respeto. ¡Muchas gracias!

Los mensajes empezaron su respaldo a mi gestión, además, a las decisiones que vamos tomando, a la voluntad de diálogo y a la lucha contra la corrupción.

“Menos pobreza, Más desarrollo”

Compatriotas: ¡El futuro no se detiene! Para esta semana —entre muchas otras actividades—quisiera resaltar dos que hacen parte del corazón mismo de nuestro programa.

Mañana martes estaremos en Pelileo, Tungurahua. Presentamos la misión “Menos Pobreza, Más Desarrollo”, que es uno de los componentes del “Plan Toda Una Vida”.

Cincuenta mil hogares serán este mes los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, con un valor de hasta USD 150 mensuales. Para ello, se tomará en cuenta el número de niños en el hogar, su condición económica y la presencia de ancianos y de personas con discapacidad.

Ampliamos la protección para los más pobres, garantizando una mejor calidad de vida, pero sobre todo ofreciendo oportunidades para estudiar y para trabajar.

“Agua segura y saneamiento para todos”

Amigas, amigos: un factor fundamental para superar la pobreza y —por cierto— un derecho humano, es el acceso a agua segura. El jueves lanzaremos la misión “Agua Segura y Saneamiento para Todos”. Firmaremos los primeros compromisos de financiamiento por USD 275 millones, con 55 municipios de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.

Con esta inversión, y el trabajo conjunto con los municipios, se beneficiarán más de 1’600.000 personas pues recibirán agua segura. ¡Qué buena noticia!

Es inconcebible que en pleno siglo XXI, aún tengamos tantos ecuatorianos sin este derecho elemental. ¡Es absurdo que todavía gastemos millones de dólares en tratar enfermedades, en lugar de prevenirlas!

¡Todavía no comprendo cómo se haya privilegiado obras faraónicas, en lugar de cubrir lo más elemental para la gran mayoría de ecuatorianos, como es el agua y la salud! Esto ayudará a combatir de manera efectiva la pobreza, pero también aportará a combatir la desnutrición y fortalecer la reactivación económica.

Un enorme programa que generará cerca de 130.000 empleos, a lo largo y ancho del país.