1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Enero 2018

Las organizaciones sociales y los partidos políticos aprobados para promover el Sí (36) y por el No (4) pusieron en ejecución sus estrategias de campaña para defender o rechazar las siete preguntas planteadas por el Ejecutivo para la consulta popular y referéndum convocado para el 4 de febrero.

La campaña arrancó oficialmente el 3 de enero y agrupaciones acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral apuntan al trabajo puerta a puerta para mantener una mayor cercanía con el pueblo. Este fin de semana, se realizaron concentraciones y eventos en distintas ciudades del país.

La Izquierda Democrática (ID) realiza foros, charlas y conferencias para capacitar a sus militantes, y que estos a su vez lo repliquen en sus trabajos, barrios y organizaciones; plazas y parques del país. Esto también va acompañado de una estrategia digital en redes sociales.

Wilma Andrade, asambleísta y directora de la ID, ratificó el apoyo a las siete como mecanismo para reestructurar "el actual sistema concentrador de poderes que ha llevado al país al colapso, y por ende a los problemas de corrupción".

Es por eso, dijo, que promueven el Sí, principalmente a las preguntas relacionadas con la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la eliminación de la reelección indefinida. "Hemos señalado que la única forma de remediar esto es por medio de una alta cirugía, la cual se por medio de la consulta”, afirmó.

Indicó que al eliminar la reelección indefinida se amplía derechos, se renuevan liderazgos y se permite la participación de los jóvenes.

Fenocin apoya la consulta por mandato

Franklin Columba, vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) afirmó que el apoyo al plebiscito se basa en un mandato expedido en el Congreso Nacional de la entidad, donde se determinó apoyar al presidente Lenín Moreno, en todas las cosas positivas, “siempre que vayan en beneficio de la gente que menos tiene”.

“En el consejo ampliado que tuvimos en noviembre pasado se resolvió trabajar, con toda la fuerza, para apoyar la consulta, pero siempre pensando en beneficio de lo que se plantea. Estamos de acuerdo que se debe proteger a nuestros niños de los abusadores y que estos paguen sus delitos, que el tema de la corrupción se la debe exterminar, no solamente la de esta última década, sino la corrupción que ha existido en este país toda la vida”, destacó.

En este sentido, consideró que el Consejo de Participación no debe ser eliminado pero sí reestructurado con gente que tenga carácter y formación social, elegidos por voto popular. También se mostró a favor de la eliminación de la reelección indefinida, ya que existen alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, prefectos, etc., que se han “eternizado” en el cargo.

“Estamos de acuerdo con la visión del Presidente de la República de generar nuevos cuadros, nuevos liderazgos, porque también hay en las organizaciones sociales caudillos y cacicazgos que no permiten formar nuevos elementos”, remarcó.

El titular de la Fenocin indicó que para la difusión de la campaña a favor del Sí utilizarán a sus organizaciones afiliadas, a nivel nacional, para realizar concentraciones en los pueblos, en comunidades, donde conversarán con los comuneros, campesinos, “de que este proyecto tiene que ser empoderado por todo el pueblo ecuatoriano”.

Siete veces No

De su lado las organizaciones que respaldan el No en el plebiscito también iniciaron su campaña proselitista. Ricardo Patiño, representante del Movimiento Alianza País (ala correísta), manifestó que votarán siete veces por el No, porque es una consulta absurda.

La campaña estará liderada por el expresidente Rafael Correa, quien llegó al país el jueves pasado y este fin de semana estuvo en Manabí.

Ellos difundirán su postura a través de los consejos y organismos de campaña en cada una de las provincias del país, por lo que Patiño hizo la invitación a cada una de las organizaciones y a la ciudadanía “a pintar un No gigante en una sábana blanca y exhibirla”.

“Nos reuniremos con las bases para difundan el No rotundo a las siete preguntas, pero con mayor énfasis a las preguntas 2, 3 y 6, que hablan de la reelección, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como minería metálica, en ese orden”, sostuvo Patiño en el primer día de campaña.

De igual manera, Lizbeth Paredes Carreño, coordinadora nacional del Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, indicó que su postura en contra se basa en que la consulta es "innecesaria", debido a que es un "capricho político, que solo sirve para beneficio del Ejecutivo, y no para el beneficio del país”.

“Nosotros no votamos por una consulta popular, sino que votamos por un proyecto político, votamos por una propuesta en la que los jóvenes, que nunca han aparecido en el país, estén presentes en el mapa político y electoral. Vemos que esto no ha pasado, los jóvenes de este país no lo vamos a permitir, es una razón más para el No”, destacó.

Paredes hizo un llamado a las organizaciones sociales que no fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral, y que están a favor del No, para que se unan a ellas y sean parte de esta campaña en una alianza estratégica.

La consulta popular fue convocada vía Decreto Ejecutivo una vez que la Corte Constitucional no se pronunció en los plazos establecidos sobre la constitucionalidad o no de las siete preguntas planteadas por el Gobierno, en particular, la polémica radica en las preguntas referentes a la reelección indefinida y a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. (Andes)