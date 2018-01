1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Enero 2018

En las últimas horas, un vídeo de una conversación entre un agente de tránsito y quien sería el concejal de Manta, Fernando Pico, circula por redes sociales y sistemas de mensajería.

Al iniciar el diálogo, el hombre se identifica con el nombre y cargo. Asegura que estaba en una emergencia en la clínica del Sol y que la agente sancionó a su esposa quien conducía un vehículo negro. Pico solicita que le “ayude”.

Esta sería la conversación entre los dos:

AT: Hola

FP: Aló, agente. El concejal Fernando Pico le saluda.

AT: Sí, dígame.

FP: Lo que pasa es que mi esposa cargaba un carro negro en la clínica del Sol y usted la sancionó. Yo sé que usted está aplicando un procedimiento, pero lamentablemente estábamos en una emergencia. Entonces yo quiero que usted me ayude dentro de su capacidad o competencia.

AT: Yo le podría ayudar, pero también tiene que ayudar a su esposa fue realmente grosera, pasó gritando que por qué no sancionaba al resto y a todo que estaba ahí lo sancionamos, no solamente a ella.

FP: Ya, pero es mi esposa. Usted no puede estar hablando que es grosera o no, ¿me entiende? Le doy una hora para que usted solucione este problema y yo voy hacer que usted no dijo nada de grosera, ¿me entiende? Si ella fue por una emergencia estaba dentro de la clínica. A veces no conocemos.

¿Si oyó la historia del perro que le pasó a la Agencia de Tránsito? Entonces yo no voy a ponerme a discutir con usted porque no está en la capacidad ni yo tampoco. ¿Me entiende? Pero le doy una hora para que me solucione el problema o va a tener grandes problemas conmigo. No es una amenaza. ¿Me entiende? Le estoy diciendo. Así que olvídese de que yo me voy a olvidar que le dijo grosera a mi esposa.

Le voy a dar una hora. En una hora yo quiero que usted me escriba o me solucione el problema ¿me entiende?

AT: Más tarde le llamo. A eso de las dos le llamo.

FP: No tienes que llamarme. Una hora le estoy dando. Le estoy dando una orden. Gracias.

AT: Muy amable.

TE VOY HACER BOTAR

Aquí el CONCEJAL de #Manta amenazando a los agentes de tránsito.

Fuente: PúblicaFM