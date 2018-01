1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 05 Enero 2018

Ausencia definitiva del cargo es la figura legal que afronta actualmente el vicepresidente Jorge Glas, una vez que el martes pasado cumplió los 90 días de plazo que establece la Constitución para que un segundo mandatario se ausente de sus funciones, indicó el abogado y docente universitario Ismael Quintana.

Paralelamente Glas, permanece en prisión preventiva desde el 2 de octubre acusado de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht, enfrenta un juicio político en la Asamblea lo que, según indicó Quintana en entrevista con Andes, ya no debería continuar pues es inoficioso y tardía.

Este sábado la legislatura elegirá a la nueva Vicepresidenta de la terna (Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Roxana Alvarado) enviada la víspera por el presidente Moreno.

¿Cuál es la figura que afronta Jorge Glas. Se ha hablado de cesación de funciones, abandono del cargo o ausencia?

Constitucionalmente, la cesación de funciones es la consecuencia del cumplimiento de alguna causal establecida en la Carta Magna, la cesación puede darse por abandono, por renuncia, o puede darse por la muerte del funcionario o cualquier otra; en este caso, se trata de una ausencia que de temporal ha pasado a ser definitiva.

En el caso de Jorge Glas se han superado los 3 meses que establece el artículo 146 de la Constitución como tope de ausencia temporal. Por el paso del tiempo y de pleno derecho se transforma en ausencia definitiva y por lo que el señor cesa en funciones, es decir, pierde inmediatamente el cargo de vicepresidente de la República sin ningún otro trámite adicional.

Ha perdido el cargo porque esa causa de fuerza mayor que era y es la privación de la libertad que le impedía ejercer el cargo ha superado el tope constitucional de los 3 meses. Se ha producido una cesación como consecuencia de una ausencia temporal que se ha transformado en definitiva y que ha hecho perder el cargo a Jorge Glas.

La figura de abandono del cargo es distinta a la de una ausencia temporal o definitiva porque cuando una persona pretende abandonar el cargo, esto se configura con un acto voluntario de su parte de separarse del cargo, dejar de ejercerlo.

¿Por qué motivo se requiere pedir certificaciones al ministerio de Trabajo y de Justicia?

Es correcto requerir al Ministro de Trabajo que emita un acto administrativo que certifique que por disposición de la Contraloría, a través de una resolución confirmatoria de una responsabilidad administrativa, y por disposición de la Ley de Servicio Público, Glas está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante dos años porque así lo establece el ordenamiento jurídico.

Además, debe señalar que como se han superado los tres meses que dispone la Constitución, al señor ya no se le va a cancelar el sueldo porque ya no ejercer cargo público porque ha cesado en sus funciones y es imposible que en Ecuador se cancele un sueldo doble a una vicepresidenta que ejerce funciones como es Alejandra Vicuña y uno privado de su libertad.

El Ministerio de Justicia, en cambio, tendrá que certificar que desde el 2 de octubre de 2017, Glas está privado de su libertad porque sobre él hay una orden judicial que ha impuesto una medida cautelar de prisión preventiva, dictada dentro de un proceso penal y que, dadas esas circunstancias, ha estado impedido de ejercer las funciones de vicepresidente de la República.

Con esas dos certificaciones basta y sobra para que el jefe de Estado suscriba el decreto y envié a la Asamblea los tres nombres que él estime adecuados para la elección del reemplazo.

Si se revisa el artículo 150 de la Constitución, el jefe del Estado no tiene ninguna limitación para una vez verificada la ausencia definitiva, cuando se ha superado el plazo de los tres meses, sin ningún límite de tiempo puede remitir la terna a la Asamblea Nacional y ésta deberá designar al Vicepresidente dentro de los siguientes 30 días de recibida la terna. Esto con la mayoría absoluta de los votos de sus integrantes.

¿Qué pasa con el juicio político; en las actuales circunstancias es procedente?

La Constitución establece diferencias entre juicio político para Presidente y Vicepresidente de la República y el enjuiciamiento para Procurador, Contralor, Consejo Electoral, etc; en el segundo caso, sí existe la posibilidad de juzgar políticamente al funcionario inclusive hasta un año después de haber dejado el cargo. En cambio, en el caso del Presidente y Vicepresidente no hay esa posibilidad, porque la Asamblea está limitada temporalmente. Puede juzgar políticamente únicamente en el ejercicio de las funciones y no fuera de ellas, no de modo posterior.

Por eso muchos hemos calificado que el pretendido juicio político a Jorge Glas es tardío y como consecuencia de esa tardanza es inoficioso, porque cuando se llegue al pleno de la Asamblea al enjuiciamiento político propiamente dicho y se presente en la sesión una moción de censura la consecuencia única que se establece en la Constitución y que es la destitución no va a surtir efecto jurídico alguno, porque ya no es vicepresidente.

Es lamentable que en la Constitución de 2008 se hayan dejado de lado preceptos que sí establecía el sistema constitucional de 1998. La moción de censura no era solo la destitución sino la inhabilidad para el enjuiciado político desempeñe cargo público por el mismo periodo de tiempo de funciones para el que fue designado, sin que pueda ser menor a un año esta inhabilitación.

¿Qué debe hacer la comisión de Fiscalización que ya avocó conocimiento y tiene la documentación?

Para enjuiciar políticamente al Presidente o al Vicepresidente de la República, la ley Orgánica de la Función Legislativa sí establece diferencias, una de ellas es que la Comisión de Fiscalización y Control Político en estos casos no puede archivar la solicitud o la acusación.

Por lo tanto, la obligación de la Comisión es dar trámite a esa acusación, debe notificar al acusado, a los acusadores, para que presenten pruebas de cargo y de descargo en este período de 5 días que dispone la ley. Y luego, elaborar un informe recomendando o no el enjuiciamiento político y presentarle a la Asamblea Nacional. Y el Pleno resolverá si lo enjuicia.

Pero Glas ya está fuera del cargo...

El problema no está en la Comisión, ellos no pueden archivar, deben seguir con el trámite.Lo que pueden hacer es recomendar no enjuiciar políticamente porque el señor a la fecha, ya no desempeña el cargo de vicepresidente de la República y por disposición de la Constitución no se le podría hacer juicio político de modo posterior. Ahora, que el Pleno de la Asamblea lo acoja es diferente, es un informe con recomendación y solo el Pleno decidirá si enjuicia o no, si presenta moción de censura y una destitución ineficaz e inoficiosa en este caso. (Quito/Andes)