1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Enero 2018

En el programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, que se transmite los martes por Telesucesos, y que contó con la participación del doctor Pablo Zambrano Abuja, doctor en Jurisprudencia, candidato a PhD en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Industrias y Producción, y con la conducción del doctor Ángel Orna, director del CAP, se trató el tema: las bondades y fortalezas de la mediación.

¿Qué es la mediación? Las partes en disputa acuden a un centro de mediación para que un tercero imparcial lleve adelante un proceso en el que se pueda discutir el problema y llegar a un acuerdo. El mediador no propone fórmulas, conduce un diálogo de tal manera que las partes logren entender que su mejor alternativa es un acuerdo.

El doctor Zambrano marcó las diferencias entre mediación y arbitraje, pues la ciudadanía las mira como similares, pero en el arbitraje se conforma un tribunal que decide por las partes, mientras en la mediación son las partes las que acuerdan.

¿Cuándo procede la mediación? El especialista señala que la mediación procede siempre y en cualquier centro, para que las partes voluntariamente acepten ese proceso. Se calcula que un noventa por ciento de las mediaciones llegan a feliz término y acuerdo.

El mediador es una persona calificada y técnicamente preparada, no necesariamente abogado, cualquier profesional con preparación en mediación puede ser un excelente mediador. Solo cuando un conflicto tiene incidencias legales se debe consultar con un abogado o con el director del centro de mediación que siempre será un abogado.

La mediación es lo más eficiente y efectivo para poder solucionar conflictos. Una disputa que lleva años sustanciándose podría en dos, tres, cuatro horas, solucionarse definitivamente. Una de las ventajas de la mediación es el tiempo, el costo del tiempo, versus lo que sucede en los tribunales.

Los procesos arbitrales y judiciales, donde debe haber abogados, escritos, se dan frente a autoridades, en la mediación no. Esta es tan magnífica, dice Zambrano, que la llevamos a cabo ante un ciudadano común y corriente; las partes se sienten más relajadas porque no están frente a una autoridad, sin ese temor reverencial que genera el estar en un tribunal, juez o árbitro. Están con la libertad de dialogar, con la confianza y seguridad de que lo que se diga es confidencial y secreto; se habla lo que piensan las partes, manteniéndose el respeto, la equidad e igualdad entre ellas. Es un proceso muy ciudadano, dice el invitado, cuyas decisiones tienen validez y efecto jurídico de sentencia ejecutoriada, basada en autoridad de cosa juzgada, es decir lo que está en un acta de mediación firmada por un mediador que da fe de los acuerdos debe ser cumplido y si no es así se debe, compulsivamente, acudir a los jueces para ejecutar el acta, de la misma forma que se ejecuta una sentencia ejecutoriada frente a la que no cabe ningún recursos ni acción alguna.

Entre la mediación y la acción en tribunales hay la gran ventaja de que la mediación se resuelve muy rápidamente y si valoramos el tiempo perdido en tribunales los costos de la medición son insignificantes. Además, hay centros de para todas las personas; la mediación no es elitista, es un tema ciudadano y en varios lugares: hay centros de mediación en las cámaras de la producción, en universidades, en el Consejo Provincial, en la Función Judicial, en el Colegio de Abogados de Pichincha. En algunos centros ciertas materias son gratuitas, por ejemplo temas de familia. ¿Cuánto cuesta un juicio que puede llevar años, muchos años?

La mediación sirve para terminar un proceso ya iniciado; los jueces pueden derivarlo en cualquier momento a mediación. Esa acta de mediación acordada por las partes servirá para que el juez dé por terminado el proceso como cosa juzgada.