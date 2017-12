1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 29 Diciembre 2017

"El Consejo de Participación Ciudadana y Participación Social es un espacio en el que me encantaría seguir aportando", dijo el periodista y activista político, Fernando Villavicencio en una entrevista con El Comercio.

En este sentido, indicó que el país no puede permitir que posibles acuerdos de partidos políticos y grupos de poder controlen esa instancia. "Tampoco puede permitir que el Ejecutivo la controle".

Entrevista:

Usted ha dicho que es un perseguido político y ha señalado como uno de los responsables a José Serrano, hoy titular de la Asamblea

¿Por qué ahora acude a él para hacer eco de su denuncia sobre el manejo petrolero?

La historia y los tiempos han puesto a cada persona en su sitio. A él le correspondió hoy estar como Presidente de la Asamblea.

Y yo gestioné en la Asamblea la entrega de la información y una petición de fiscalización.

¿Cómo fue esa gestión?

De los funcionarios de la Asamblea. Ellos me dijeron que el Presidente estaba dispuesto a recibirme.

Eso a mí me sorprendió. Yo no podía ese rato pensar en los problemas personales. Son dos temas diferentes y asimétricamente enormes.

¿Qué ocurre con sus investigaciones sobre el Ministerio del Interior, en el anterior Gobierno?

Yo hice dos investigaciones relacionadas con ese Ministerio, hace dos años. Pero ahí no se abordan los nombres, sino hechos.

¿Siente que tiene algún condicionamiento para seguir escribiendo, luego de la apertura que le han dado las autoridades de este Gobierno?

De ninguna manera. Yo me siento mucho más libre de poder acceder a la información y de poder escribir.

Eso es un salto que da una muestra de un Gobierno que garantiza las libertades.

¿Cómo se inició la relación con las actuales autoridades?

Cuando yo regreso de Perú, de mi exilio de cinco meses, presento una denuncia en la Fiscalía.

Luego es el Presidente de la República quien me invita al Palacio de Carondelet. Entonces, no tenía otra alternativa. Además, me parece un gesto democrático.

¿Las denuncias que ha difundido las hace en calidad de activista político o de periodista?

Yo no sé de esas distinciones. Yo hago mi trabajo de investigación. Aprendí eso y me apasionó el periodismo de investigación.

La forma como me llamen no importa. Su candidatura para asambleísta se cayó por una impugnación del oficialismo

¿Qué pasa con su carrera política, quiere ser candidato en el 2019?

Yo era asambleísta. Ellos me quitaron mi curul. Pero sin inmunidad he logrado hacer importantes aportes. Este es un trabajo político.

El periodismo para mí es la expresión más enriquecedora de la política. Otra cosa sería la participación electoral. Yo decidí participar como una forma de defensa.

¿Cuáles son sus objetivos entonces?

Si algo me tiene tentado, y porque ha habido planteamientos desde la sociedad, es la necesidad de impulsar la participación en el Consejo de Participación (Cpccs).

¿Apunta a ser parte del Consejo de Participación transitorio?

Creo que la sociedad civil debe tomarse el Cpccs. El país no puede permitir que posibles acuerdos de partidos políticos y grupos de poder controlen esa instancia. Tampoco puede permitir que el Ejecutivo la controle.

¿Quisiera estar en esa instancia entonces?

Yo no tengo por qué decirlo. Pero ese es un espacio en el que me encantaría seguir aportando.

¿En el de transición o en el organismo titular?

En los dos procesos.

¿Habló con el presidente Moreno del tema, cuando lo invitó a Palacio?

No, para nada. Pero ese es mi espacio natural. Porque yo me siento capaz de hacer muchos e importantes aportes. No solo de fiscalizar sino de investigar y vigilar a los organismos de control.

Ahí va a estar el poder. De Carondelet se va a movilizar el poder hacia allá. Por eso es muy importante la composición.

¿Las denuncias son una estrategia para estar en la terna de Moreno?

Para nada. Antes de que se sepa el contenido de la consulta popular yo decidí volver al país y entregar esta información.

Parece que esto tiene un sesgo político y claro que tiene un sesgo político. Periodísticamente yo pude quedarme con esto y guardármelo, mucha gente lo hace. Pero yo tengo un compromiso con los ciudadanos que me entregan la información.

¿Qué hacer para que esto se cristalice, cuál es su estrategia para estar en la terna del Presidente?

El presidente (Lenín) Moreno verá si es éticamente justo que Fernando Villavicencio esté en el Cpccs, porque en este caso dependerá de él. Pero yo no me hago problema. Voy a seguir haciendo mi trabajo.

Hoja de vida

Fernando Villavicencio es licenciado en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador (UCCE).

Trabajó como comunicador en Petroecuador y fue dirigente sindical. Fundó y escribe en el portal Focus.