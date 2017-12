El Telégrafo de Guayaquil

Sábado, 23 Diciembre 2017

Solo cuatro organizaciones podrán hacer campaña por el No. Así lo determinó ayer el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que aprobó a 40 agrupaciones sociales y políticas.

De estas, 16 son partidos o movimientos políticos, mientras que las 24 restantes son organizaciones sociales.

La Fundación para el Desarrollo Tecnológico (Fudet), el Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador (Fedelec) y el Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL EP, son las únicas organizaciones que harán campaña por el No.

Todas ellas fueron aprobadas durante el periodo de ampliación de plazo que dio el CNE, hasta el 20 de diciembre pasado para la inscripción.

Diez organizaciones sociales se registraron en la prórroga que otorgó el organismo electoral, de las cuales siete tuvieron problemas en su documentación. Con la extensión del plazo corrigieron inconvenientes y calificaron para participar en el proceso electoral; las tres restantes ingresaron en el segundo periodo y fueron aprobadas.

“Es muy grato porque significa que la prórroga que dimos la semana pasada permitió que tuviéramos actualmente las dos tesis participando en la consulta del 4 de febrero”, expresó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villacís.

En la sesión se informó que 375 medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa y vallas publicitaria) están habilitados para difundir las propagandas electorales durante la campaña.



Sin embargo, la vocal Luz Haro mocionó para que se extienda el plazo de inscripción hasta el 26 de diciembre, a pesar de que el periodo de registro fue desde el 8 hasta el 15 de diciembre.

El objetivo es que los 19 medios que tienen inconvenientes en su documentación vuelvan a presentar los requisitos solicitados y así también participar en el proceso electoral.

Esta decisión no afectaría el calendario, según la Dirección Nacional de Promoción Electoral y su vocal, Paúl Salazar.

“De esta manera podrán ofrecer sus servicios de promoción publicitaria no solo los que no pudieron presentar la documentación, sino también aquellos que por alguna razón no pudieron presentarse”, manifestó.

Para la promoción electoral, el CNE aprobó un fondo de $ 3’907.979,40 (sin IVA) y de este rubro $ 1’953.989,70 corresponde a cada opción (Sí y No), respectivamente.

Con relación a una eventual campaña anticipada, como suele ocurrir en cada evento electoral, Villacís explicó que todas las delegaciones provinciales trabajan en el registro de novedades proselitistas.

En caso de comprobarse el acto antes del tiempo establecido, a cada opción promocionada les serán imputados los anuncios.

“En este caso, los departamentos de Fiscalización de las diferentes unidades del país están realizando las inspecciones que se requieren y todo ese material se imputará al gasto electoral”, sostuvo la presidenta del CNE, Nubia Villacís, al culminar la sesión del organismo.