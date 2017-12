1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 30% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 22 Diciembre 2017

El asambleísta habló sobre el proceso de juicio político al Vicepresidente.

El asambleísta Daniel Mendoza se refirió al inicio del proceso de enjuiciamiento político contra el vicepresidente Glas, en el cual la Corte Constitucional (CC) ya ha dado su dictamen de admisibilidad y el trámite deberá ser remitido a la Asamblea para que este continúe.

“Los tiempos son bastante apretados, no se alcanzaría a tener la sesión en el pleno en este año”, señaló Mendoza. El asambleísta enfatizó que a partir del 2 de enero de 2018 ya no procedería el juicio político sino el abandono de cargo, ya que según sus palabras, solo se puede enjuiciar políticamente a un Presidente o Vicepresidente en funciones. “El objetivo es respetar el debido proceso”, agregó. Recordó también que para iniciar un juicio político no es necesario un enjuiciamiento penal previo.

Mendoza indicó que la Fiscalía ha iniciado nuevas investigaciones con nuevos elementos en este caso de corrupción y eso es “lo que debe debatir la Asamblea, la responsabilidad política” y analizar si procede la censura y destitución del Vicepresidente. “El compromiso es cerrar este capítulo bochornos para el país entero; a ningún país le sirve tener un vicepresidente en prisión y vinculado a actos de corrupción”, acotó.

Tras el abandono de cargo, el Presidente debe enviar una terna con el posible reemplazo del Segundo Mandatario, explicó el legislador. “Lo que nos interesa es cerrar este capítulo y que se proceda a tratar temas de importancia para el pueblo ecuatoriano como la economía y el desarrollo”, dijo Mendoza.

Finalizó manifestando que todas las actuaciones de Odebrecht en el país deben ser investigadas, incluido el contrato del Metro de Quito.

Fuente: EcuadorTV