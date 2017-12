1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Diciembre 2017

En su cuenta de Twitter, el Presidente de la República, Lenín Moreno, publicó una foto en la que está abrazando a un niño y una leyenda a propósito del ‘Día de la Solidaridad’.

En esa imagen el mensaje dice: “el mejor alimento para el espíritu es ser solidario. Cuando lo somos se alivian las penas, se alegra el alma y el mundo es más amable”.

Ese mensaje positivo es una muestra del respeto que debe existir en redes sociales. El 3 de agosto pasado, el Presidente pidió hacer un buen uso de este espacio de comunicación y recalcó que no responderá a quienes lo ofenden. “Mi posición como Presidente de todos los ecuatorianos-y mi educación- me impiden responder en los mismos términos que usan quienes me ofenden”, escribió. Previamente había explicado que en las redes “yo informo lo que hago y celebro los triunfos de nuestros compatriotas. Jamás las utilizaré para ofender a los ecuatorianos. Seamos mejores personas en todo y con todos”, apuntó.

Anteriormente, el Jefe de Estado escribió en la red social Twitter: “Yo le prometí nunca bajar los brazos y él me prometió vivir sonriendo siempre”. Esto cuando abrazó a un menor con discapacidad que saludó con el mandatario en uno de sus recorridos por el país. El Jefe de Estado se ha caracterizado por mantener un contacto permanente con la ciudadanía y resaltar los valores positivos de los ecuatorianos, así como desechar el odio y los insultos de algunos sectores.

También se congratuló cuando publicó una foto en la que tres estudiantes se tomaron un selfie (autorretrato) con el Presidente durante su visita al Palacio de Gobierno. Junto a esa foto escribió: “Una selfie que nos retrate el alma, el alma buena de los ecuatorianos”.