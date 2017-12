1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Diciembre 2017

Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, hizo un llamado para que se ponga en marcha un Sistema de Protección Integral de Derechos que no sea centralizado. Esto con el fin de garantizar la atención inmediata y una reparación integral a las víctimas de violación de derechos humanos y sus familiares.

La Asamblea Nacional explicó que el defensor fue llamado por la comisión Aampetra con el fin de informar las gestiones que ha realizado para que se promuevan y protejan los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

La comisión envió 28 casos a la Defensoría para que les den seguimiento. De estos, según Rivadeneira, 21 se vigilan para que se cumpla con el debido proceso y siete no cuentan con información suficiente. No obstante, informó que llevan de oficio o a petición de parte, 30 expedientes adicionales, es decir, en total conoció 48 casos, correspondientes a más de 140 niñas y 16 niños.

El defensor del Pueblo aseveró, además, que 33 sumarios están en indagación previa, nueve en instrucción fiscal, cinco en etapa de juicio, tres en impugnación y uno en evaluación preparatoria de juicio, en víctimas de cuatro a 17 años. Sugirió que se pida información al Ministerio de Inclusión Económica y Social sobre casos de abuso a menores de cuatro años. “Hasta 2012 se reportó una cifra de 1.200 casos”, dijo.

“Detrás de estas violaciones hay un cúmulo de afectaciones, no solo para las víctimas, sino también para sus familiares y el Estado deber dar respuesta”, acentuó el funcionario. Sin embargo, manifestó que, a pesar de todos los esfuerzos, los servicios para atender a los afectados no son suficientes y no están organizados de manera adecuada.

Por otra parte, resaltó la necesidad de efectuar políticas de prevención, que son menos costosas que las de reparación. Señaló que la Defensoría del Pueblo es parte de la mesa interinstitucional, creada por el Ejecutivo, para plantear soluciones a esta problemática. Dijo que se están creando protocolos y que esta entidad efectuará tallares virtuales.