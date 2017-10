Asegura vicepresidenta (e) María Alejandra Vicuña

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Octubre 2017

El vicepresidente, sin funciones y encarcelado, Jorge Glas no está de vacaciones. Esto deja sin piso la acción de protección presentada ante un juez por un grupo minoritario de Alianza País que buscaba enroscar la permanencia de Glas en el cargo de vicepresidente a través de esta figura constitucional. Fotos/EE/@aprimerahora_ec

El vicepresidente, sin funciones y encarcelado, Jorge Glas no está de vacaciones. Esto deja sin piso la acción de protección presentada ante un juez por un grupo minoritario de Alianza País que buscaba enroscar la permanencia de Glas en el cargo de vicepresidente a través de esta figura constitucional.

En el programa radial "A primera Hora" de Radio Majestad con el periodista Fabricio Vela, la presidenta de la República (e), María Alejandra Vicuña, argumentó que el vicepresidente Jorge Glas no está de vacaciones.

Vicuña sostiene que existe una evidente ausencia temporal del vicepresidente Jorge Glas por el proceso que se sigue no solo contra él sino con todos los que están siendo investigados.

Sobre las argumentaciones sostenida por un grupo de asambleístas incondicionales a Glas para sustentar la acción de protección a favor de él, pues este había solicitado vacaciones y no procedía el encargo temporal de la Vicepresidencia, Vicuña refirió que no son ciertos los argumentos que tienen para cuestionar la decisión presidencial.

Recordó que recién el 2 de octubre por decisión judicial fue privado de libertad el vicepresidente, luego Glas "comunica" al secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, que va a hacer uso de sus vacaciones. En primer lugar, no debía "informar" al secretario, debió solicitarlas al presidente, al no tener funciones.

"El exsecretario general de la Vicepresidencia lo que hizo fue informar de que el vicepresidente iba a ser uso de sus vacaciones al secretario general de la Presidencia, como no es pertinente ni es el procedimiento que corresponde lo que hizo fue devolver el trámite", acotó.

"No están registradas ningunas vacaciones, porque no están solicitadas", sentenció.

Hecha la repregunta de que, si el vicepresidente Glas está de vacaciones, Vicuña respondió: "Por supuesto que no. Primero que no las ha solicitado, formalmente no hay ese pedido". (Radio Majestad)