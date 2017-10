Instrucción Fiscal durará 60 días

Lunes, 23 Octubre 2017

El director del portal Ecuadorenvivo, Alfonso Pérez Serrano, compareció este lunes a las 11:30, en el Complejo Judicial Norte, en una audiencia de formulación de cargos, donde según declaraciones de su abogado, Ramiro García Falconí, enviaron el caso a una instrucción fiscal, la cual durará 60 días.

"Me han impuesto una medida cautelar que me impide salir del país, y que me obliga a presentarme cada 30 días ante el fiscal acusador”, informó Pérez.

Al salir de la audiencia de formulación de cargos, el comunicador aseveró que el portal web Ecuadorenvivo "se convirtió en un medio que le resultaba muy incómodo al calumniador de los sábados".

De igual manera, aseguró que esta acusación fue orquestada desde Carondelet, durante el Gobierno de Rafael Correa.

Asimismo, aspiró a que la jueza actúe en derecho, "en forma tal que los ecuatorianos podamos sentirnos seguros".

En este sentido, explicó que durante el acto en donde se produjo el discurso que motivó al gobierno a iniciar esta causa penal, hizo dos cosas específicas: "Expresé una opinión y un deseo. Nunca invité a que nadie hiciera nada".



"Después de ese discurso, nadie hizo nada. No se generó ninguna violencia como lo quiere hacer ver el fiscal acusador. Él puso en mi boca palabras que yo jamás he dicho.", dijo.

La razón de esta denuncia, fue opinar sobre el expresidente Rafael Correa en una tarima, a propósito de los resultados electorales provisionales anunciados por el CNE durante el último proceso electoral.