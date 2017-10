Diario El Telégrafo de Guayaqui

El vicepresidente Jorge G. defiende sus actos y asegura que la relación con su tío Ricardo R. era solo familiar. Pero la Fiscalía duda de aquello, por eso sumó al Segundo Mandatario a la investigación por la red de Odebrecht y pidió que sea detenido. Esta medida la cumple en la Cárcel 4 de Quito. Ricardo R. es considerado por la Fiscalía como uno de los protagonistas en la trama de corrupción de la empresa brasileña. El exdirector de la constructora en Ecuador, José Conceição Santos, aseguró a la justicia que le entregó $ 14 millones para que, supuestamente, interceda con Jorge G. para el retorno de Odebrecht al país y para que se convierta en el ganador de cinco obras de magnitud que realizó el Gobierno. Para demostrar sus palabras grabó en secreto sus reuniones y conversaciones con Ricardo R. Los acusados piden “mantener la objetividad dentro de la investigación” de la Fiscalía. Aníbal Quinde, abogado de Ricardo R., sostuvo que no se habla de una asociación ilícita por cualquier documento que, presuntamente, fue encontrado en la computadora o teléfonos de su cliente y que antes fue enviado a la Vicepresidencia de la República. Para demostrar algún tipo de relación irregular, recalcó Quinde, deben hallarse pruebas que evidencien el eje de la indagación. Es decir los supuestos sobornos de Odebrecht. “No hay ninguna evidencia”. Por su parte, el Vicepresidente, en su último testimonio en la Fiscalía General del Estado, reiteró que “no puede responder por los actos u omisiones de terceras personas”, y recordó que jurídicamente la responsabilidad penal es individual. Además, declaró que sí intercambió correos con su tío, pero no remitió las cartas que llegaron a su oficina por parte de inversores. También recalcó que su única relación con Ricardo R. era familiar y no era cercana por diferencias políticas. “Recuerdo haber intercambiado muchos correos electrónicos con Ricardo R. respecto a una acusación que se me hizo respecto al informe técnico que presenté para mi graduación en la Escuela Politécnica del Litoral, lo cual es un tema personal. Quizás en algún momento pude haber comentado algo acerca del estándar de televisión digital, ya que Ricardo R. era miembro del Directorio de la Asociación de Canales de Televisión”. Sostuvo que no existen contradicciones en su declaración sobre las relaciones que mantenía con su tío. “Lo he visto pocas veces al año, lo cual es cierto, incluso en honor a la verdad hubo épocas o períodos de profundo distanciamiento en razón de las críticas de Ricardo R. a determinadas políticas y acciones del Gobierno Nacional”.