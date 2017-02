'Es impresentable que Ecuador no tenga aÃºn ningÃºn procesado por el caso Odebrecht'

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha

Detalles Publicado el Martes, 14 Febrero 2017

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, manifestó que las únicas Fiscalías que no han accedido al expediente de las declaraciones de Marcelo Odebrecht con el detalle de los nombres que han recibido coimas, son Ecuador y Venezuela. Según García, si la Fiscalía del Ecuador no tiene esa información es porque no la ha solicitado o porque ya la tiene y no la ha hecho pública.

"Es impresentable que el Ecuador sea el único país que no tiene un procesado por el caso Odebrecht, mientras en otros países hasta exmandatarios ya tiene orden de captura internacional", acotó.

Para García "deliberadamente se está retardando la investigación, se está haciendo todo lo posible para trasladar en el tiempo este tema y no iniciar adecuadamente la investigación que debe hacerse". (Ecuavisa)

