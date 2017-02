‘Ecuador no está en la miseria de Venezuela por el dólar’

Entrevista de La Hora a Gloria Álvarez

Detalles Publicado el Lunes, 13 Febrero 2017

Gloria Álvarez es una politóloga guatemalteca que se ha hecho famosa en el continente por su lucha frontal y mediática contra los populismo de izquierda, que durante las últimas dos décadas han manejado buena parte de la región. Visitó la semana el país para dictar dos conferencias y en la sala de un hotel conversó con La Hora.

Rafael Correa una vez le dijo que la vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabacchi, no representaba a las guayaquileñas porque es rubia de ojos claros.



¿Bajo esa lógica, usted tampoco representa a los latinoamericanos?

He escuchado a Correa decir que los ‘ojiclaros’ y los pelucones son los responsables de todas las desgracias de Ecuador, teniendo él los ojos verdes. ¡Qué nivel de cinismo y negación!



También últimamente, en este país, todo es culpa de los hermanos Isaías.

Eso es una estrategia funcional de los populistas. Reducen todos los males ocasionados por el despilfarro económico, por la irresponsabilidad en la manera en que se manejan los impuestos, a una familia determinada, como es el caso de los Isaías. Ese target se lo dan también a un grupo étnico, a un grupo económico. Se busca satanizar la figura del empresario como el malvado de la película latinoamericana.



En las redes la vinculan con los Isaías.

Aquello surge por que soy bloguera de un medio digital y conocí el caso de los Isaías. Hice un video blog sobre cómo se condena la propiedad privada. Afuera se habla de las restricciones del Gobierno de Correa a las libertades, pero no mucho de la persecución a las empresas.



Pero hay un sector empresarial que ha apoyado y se han beneficiado de estos totalitarismos ¿Hay responsabilidad del sector privado en haber creado a Chávez y Correa?

Absolutamente. Al empresario en América Latina no le gustan los límites. En una república el límite es para todo mundo. Al empresariado latinoamericano le ha sido muy cómodo ir financiando gobiernos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. La mentalidad ha sido que si va quedar, mejor que esté de mi lado, así me hace favores. Luego no les pagan y hasta los expropian.



¿Si no cambia la mentalidad del sector privado, de aquí en 30 años habrá otro Chávez?

Totalmente. Si no se comprende que necesitamos un Estado de derecho que ponga límites a todo el mundo, incluyendo a los poderosos, nada va a cambiar. ¿Por qué un empresario hace con su país lo que nunca haría con su empresa? Como empresario nunca vas a arriesgar el largo plazo por el corto plazo. Con el país, le apuestan a los caballos ganadores, así no tengan credenciales democráticas. Eso vuelve a nuestras instituciones cada vez más débiles y somete cada vez más a la gente a la pobreza. Así es el populismo.



Pero el populismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda.

No, la derecha también lo utiliza. Más práctico a corto plazo es tirar bolsas de comida y manipular a la gente, que sentarse dos horas a explicar tu plan serio de gobierno.



¿Cómo entender que Nicolás Maduro maneje una aprobación de 25% y que en Ecuador el Gobierno tenga aún un fuerte respaldo?

El caso de Venezuela es como estar en un campo de concentración nazi, donde te haces amigo de un oficial que al menos una vez al día te pasa un pedazo de pan: lo terminas adorando.



Se dice que Ecuador no podría llegar a ser como Venezuela porque no han logrado politizar las Fuerzas Armadas

Creo que Ecuador no está en la miseria de Venezuela por el dólar. No porque sea el dólar, porque podría ser el yen o el peso marciano, es la garantía de tener una moneda que no controla tu gobierno.



¿Qué se juega Ecuador en la próximas elecciones?

Lo que se juega Ecuador a largo plazo es una crisis económica profunda, porque les va a reventar en algún momento. Todo por consecuencia de la corrupción y el despilfarro. Esperaría que la gente sea consciente de que los gobiernos que toman el poder y evidencian cómo venían funcionando las cosas, no son los responsables de la crisis y el ajuste.



¿Y si gana el Gobierno?

También pueden seguir empujando la pelota para que sea el siguiente el que agarre con las consecuencias, el problema es que mientras más tiempo pase más dura va a ser la caída. (LEV)

Foto: EFE



Fuente: La Hora

