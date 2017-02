Correa: 'Capaya es un corrupto que no quiere irse solo al infierno'

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 09 Febrero 2017

En su cuenta de Twitter, el Presidente de la República, Rafael Correa, publicó una nota de Diario El Telégrafo donde se analizan las conexiones de los hermanos Isaías (Roberto y William) para desprestigiar al Gobierno.

El Jefe de Estado publicó: “Lo que no te va a contar cierta “prensa”: las conexiones de los Isaías para desprestigiar al Gobierno. “Capaya es un corrupto que no quiere irse solo al infierno”. Añadió que “Y por eso quiere llevarse con él, con la complicidad de periodistas altos de ética, no a sus compinches, sino a los que lo denunciaron. ¡Prohibido olvidar!”.

El Jefe de Estado ha desmentido continuamente las “denuncias” sin pruebas de Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya). Advirtió que detrás de esta campaña de desprestigio están los hermanos William y Roberto Isaías. Anteriormente el Primer Mandatario había destacado, en Twitter, “tienen toda una campaña para tratar de dañar al Gobierno y a Jorge Glas, desesperados por las futuras elecciones con la complicidad de periodistas faltos de ética; y con Andrés Páez, empleado de los Isaías (por eso se lo impusieron de binomio a Lasso)”./GFS/El Ciudadano

“Capaya es un corrupto que no quiere irse solo al infierno”.

...Y por eso quiere llevarse con él, con la complicidad de periodistas... — Rafael Correa (@MashiRafael) 9 de febrero de 2017

0 0 0 s2smodern

powered by social2s