'Ya es hora de replicar en el Ecuador lo que se ha hecho en Guayaquil'

Alcalde de Guayaquil insta a votar por Cynthia Viteri y las Listas 6

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Febrero 2017

"Ya es hora de lo que se ha hecho en Guayaquil se haga también en el Ecuador. Claro que se puede hacer, ¿por qué no? El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que "ya es hora que Guayaquil y todas las ciudades del país tenga una presidenta comprensiva que sepa trabajar con los alcaldes sin importar que no piensen como ella. Nosotros hemos sufrido 10 años, nos han puesto palos en las ruedas de las carretas, pero como nuestra carreta es de acero rompe los palos y avanza, pero eso no le pasa a todo el mundo".

A manera de reflexión el alcalde dijo: "Cuánto progresaríamos con una presidenta que ayude a trabajar, y por eso digo y pido el voto por Cynthia Viteri y la Lista 6.

El verdadero voto útil es el que sirve para cambiar de gobierno, para derrotar a la 35. Ese es el voto por @CynthiaViteri6 y la lista 6. — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) 8 de febrero de 2017

Para Nebot la ganadora del último debate organizado por diario El Comercio fue Cynthia Viteri, a pesar de los tuists del presidente Rafael Correa que dijo que las propuestas de Viteri son demagogas, especialmente aquella de ofrecer empleo. Aquí lo importante es no ofrecer empleo -todos los candidatos lo hacen- sino cómo se hace. Hoy en día las empresas tienen un costo alto compuesto de impuestos, taifas eléctricas y salarios. "Hay que bajar ese costo, esa rebaja tiene que salir de tumbar una serie de impuestos que el pueblo no debe pagar porque encarecen los productos y hacen menor la recaudación".

Además, hay que subir los salarios, porque al poner plata en el bolsillo de la gente, esta demanda, las empresas venden y ganan, estas tributan.

Para generar empleo "hay que tener alma de creador de empleo...por ahí oigo a personas que proponen empleo, ciento de miles de empleo, pero despiden de sus negocios a cientos de empleos, dejándolos en la calle pese a ganar dinero. Eso no tiene credibilidad".

El burgomaestre criticó el excesivo gasto del Gobierno y dijo que "a esta tortilla hay que darle la vuelta hacia una salida de bienestar que nace de la austeridad. Gaste poco e invierta mucho, yo no lo digo, lo hago".

El Municipio de Guayaquil de cada dólar, de cada dólar 15 centavos va al gasto, y 85 centavos van a la gente.

Casos de corrupción

Al referirse a los casos de corrupción, el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, dijo que debe haber autoridades que hagan investigaciones serias, no persecuciones, tampoco que solapen la impunidad, y una justicia libre que sancione con rigor.

"Qué terrible es que la comunidad tenga que estar manipulada y a la expectativa de un duelo de personas que actúan al margen de la ley. "Usted se ha dado cuenta de la vergüenza nacional que eso significa. ¡Que un prófugo acuse a otros, que otros acusen al prófugo!, todos están al margen de la ley, y los ecuatorianos tenemos que decidir a qué prófugo le creemos. ¡Es terrible!, por eso digo es vergüenza nacional, ofende a los ecuatorianos".

Según Nebot, "se tiene un país saqueado económica y moralmente".

"La mejor obra que podemos hacer en los próximos días es cambiar a este Gobierno", sentenció.

(Radio Forever)

