Diario La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 87% (7 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Febrero 2017

Los candidatos a asambleístas nacionales César Montúfar (Concertación) y Lenin Hurtado (Unidad Popular) acudieron (por separado) a la Fiscalía a exigir que se investigue al vicepresidente de la República, Jorge Glas (PAIS), candidato a la reelección, luego de que el viernes se difundieron videos (@capayaleaksecu) en los que Carlos Pareja Yannuzzelli, alto exfuncionario del Gobierno investigado por actos de corrupción en Petroecuador y prófugo de la justicia, le menciona como la persona sin cuyo consentimiento no se hacía nada en dicha institución.

Montúfar puso una demanda penal en contra de Glas por el presunto delito de peculado para que se abra una investigación previa y se solicite a la Corte Nacional de Justicia “que dicte las medidas cautelares correspondientes”. Al candidato le preocupa que en esos videos se haya mencionado que existirían sobreprecios en contrataciones públicas, que quien habría tomado, en última instancia, la decisión de todos los contratos de Petroecuador sería Jorge Glas, que existiría un perjuicio para el Estado en el comercio internacional de petróleo por la suma de 4 dólares por barril vendido, entre otros hechos que señala como “circunstancias de la posible infracción”.

Con esta denuncia Montúfar espera que la Fiscalía vincule al Vicepresidente en los procesos judiciales que están en marcha por los casos de Petroecuador y Odebrecht, para que se conozca el nivel de involucramiento de todos los funcionarios, exfuncionarios y candidatos que están terciando para las elecciones del 19 de febrero. “Sería terrible para la institución democrática del Ecuador que los ecuatorianos concurramos a votar sin conocer si es que el candidato a la Vicepresidencia y actual Vicepresidente no está vinculado, no está mencionado o no está siendo investigado por la justicia de otros país en el caso de Odebrecht”, dijo. Agregó que es necesario que se dicten medidas cautelares para evitar que los involucrados se fuguen del país una vez que terminen las elecciones.

La otra denuncia

Lenin Hurtado, de su parte, dijo que la Fiscalía debe investigar la actuación de Glas en el caso Petroecuador, ya que según lo manifestado por Pareja Yannuzzelli habría culpabilidad por omisión, por lo que también solicitó una investigación previa. “Lo que ha dicho Pareja es grave, involucra nada menos que al Vicepresidente de la República, quien pretende continuar en tales funciones en el próximo periodo”, manifestó. “Son tan graves las denuncias de corrupción que debería hacerse a un lado, porque el Ecuador no puede darse el lujo de tener en tan alta dignidad a una persona que tiene graves cuestionamientos en torno a su honorabilidad y probidad”, agregó Hurtado.

Reacción

Gilberto Guamangate, legislador oficialista, aseguró que tanto Concertación como Unidad Popular con motivo de la campaña mantienen un discurso trillado sobre la corrupción para hacerle daño político a Alianza PAIS y lo calificó como parte de un show más.

Similar criterio mantiene Lenín Moreno, candidato presidencial, quien dijo en medios radiales que las declaraciones de Pareja Yannuzzelli carecen de credibilidad y de pruebas ya que solo buscan hacer daño a la dignidad y honorabilidad de Glas y su familia. (HCR)



Se alistan nuevos pedidos

El asambleísta Diego Salgado (CREO) adelantó que esta semana solicitará a la Contraloría que investigue la comercialización de crudo entre Petroecuador y Petrochina porque existe una sospecha de intermediación bajo conocimiento, al parecer del Vicepresidente, Jorge Glas. Además instó a la Fiscalía para que dentro de la investigación de Petroecuador se tome la versión del funcionario. También pidió que se levante el receso legislativo y se llame a comparecer al Vicepresidente ante el Pleno de la Asamblea.

ENLACE: Se presenta denuncia penal contra Jorge Glas

0 0 0 s2smodern

powered by social2s