Byron López habla de los rumores en época de campaña electoral

Martes, 27 Diciembre 2016

El asesor jurídico Byron López, estuvo en la cabina de Radio Atalaya en el programa Jaque Mate, transmitido todos los martes a partir de las 8:30 am. El tema que se debatió durante los 30 minutos fue “Noticias falsas, rumores en redes sociales en época de campaña”.

El columnista señaló que el rumor no puede ser considerado como un delito, es una presunción o idea, por ende no puede ser penado. La ley penal debe ser precisa, concreta y taxativa, no puede dejar abierta la posibilidad a una interpretación porque en ese momento ya no es una ley.

En el ámbito político, cuando se genera un rumor acerca de una candidata en una red social, con esa acusación la afectada puede acudir hasta donde un fiscal, pero no bajo la figura de delito sino como contravención.

