Correa felicita por Navidad a los ecuatorianos por Ãºltima vez como presidente

Viernes, 23 Diciembre 2016

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, felicitó hoy por última vez por las Navidades a sus compatriotas como presidente del país, pues dejará el poder el próximo 24 de mayo.

"Todos tenemos algo que compartir. Que en esta Navidad, nadie se sienta solo", dice Correa en un vídeo difundido a través de Youtube, en el que aparece rodeado de una familia, tocando la guitarra, jugando con los niños de la casa y acariciando a un perro.

El mandatario repite en 2016 la felicitación en esa red social, donde el año pasado ya felicitó las fiestas a los ecuatorianos junto al vicepresidente, Jorge Glas, quien también le acompaña en esta ocasión.

"Este es mi ultimo mensaje navideño como presidente de la República. Han sido tiempos duros, pero hemos trabajado cada día para tratar de construir una patria para todos, donde a nadie le falte el pan, donde nadie se sienta solo, donde cada día sea navidad. Feliz Navidad y un maravilloso 2017", declara el gobernante.

El presidente, además, informó en su cuenta de Twitter de que decretó una rebaja de 180 días de las penas privativas de libertad que sufren internos de la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo (provincia de Manabí, noroeste), que no huyeron o regresaron a ese centro tras derrumbarse la cerca de la instalación a causa del terremoto del 16 de abril.

Ese día, un sismo de magnitud 7,8 en la escala de Richter azotó la costa norte de Ecuador y causó la muerte de unas 670 personas, además de multimillonarios daños materiales.

Correa agregó que, sin embargo, no ha podido indultar a padres que se encuentran presos por impago de pensiones alimenticias a sus hijos, ya que se trata de una infracción civil y carece e potestad constitucional para otorgar indultos en estos casos.

El gobernante, que ha criticado que muchos padres que no tienen recursos para pagar vayan a la cárcel por estas deudas, se preguntó por qué existe pena de cárcel en estos casos, si se trata de una infracción civil, y señaló que este asunto deberá ser resuelto por la socidad ecuatoriana.

"A las centenas de padres presos, no por mala fe, sino por no tener dinero, mi abrazo solidario. No los olvidamos", tuiteó. (Quito, EFE)



