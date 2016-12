Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez otra vez pueden ir a la cárcel

Diario El Comercio de Quito

Detalles Publicado el Jueves, 22 Diciembre 2016

La Sala del Tribunal Contencioso Tributario aceptó la apelación del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Así, el Tribunal rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio.

El abogado defensor de ambos, Julio César Sarango, lo confirmó este 21 de diciembre del 2016. Él presentará un recurso de aclaración y ampliación. El objetivo de estos recursos es solicitar al juez que examine de nuevo, en caso de que se puede hasta corregir, una determinada providencia dictada con anterioridad. Ambos procesados se encuentran en sus hogares actualmente.

Sarango señaló que el Tribunal Contencioso Tributario “hizo caso” a todo lo expuesto por Mera, el pasado 30 de noviembre cuando presentó la apelación. “El Tribunal dice que el hábeas corpus no cabe si no se ha detenido a los procesados. Esto no es así, este recurso es universal y también puede prevenir una detención”.



