Detalles Publicado el Lunes, 28 Junio 2021

En dos meses y medio de instrucción fiscal en el caso Las Torres, que analiza una delincuencia organizada que habría operado a través de una estructura delictiva, entre el 2017 y el 2020, para exigir dineros a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación de pagos de planillas de contratos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C.A., la Fiscalía ha acumulado datos que hablan del desvanecimiento de otras glosas, apuntan a nuevas empresas y señalan más directamente la intervención del contralor subrogante Pablo Celi.

El lunes último, durante la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva solicitada por la defensa de Celi, la fiscal general Diana Salazar le decía al juez Felipe Córdova que si no era suficiente lo que en más de media hora le había dicho para explicarle que la situación jurídica del contralor se había agravado, para que tenga la absoluta certeza de esa realidad ella le iba a referir de una transferencia de $ 1′335.985 hecha a la empresa LegalCont LLC., que tenía como beneficiarios finales a Pablo Celi y a su hermano Esteban, ambos parte de los trece procesados en esta causa.

La información había llegado como parte de una Asistencia Penal Internacional (API) que envió a Ecuador el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fue materializada por el perito Milton Jaque.

Salazar explicaba que la transferencia por $ 1,3 millones que efectuó el 18 de junio de 2019 la empresa China CAMC Engineering fue en favor de los hermanos Celi, pero decía que los recursos fueron depositados en LegalCont, empresa que también estaría vinculada en esta “trama criminal”. Con esta evidencia cree la fiscal que se confirma el “modus operandi de esta organización”.

“Lo mencionado se relaciona con la evidencia documental contenida en el propio oficio remitido por la Contraloría General con relación al desvanecimiento de una glosa por $ 9′915.501,01, el 1 de octubre de 2020, a la empresa China CAMC Engineering. (...) Entonces existen más glosas y esta vez ya no suscritas por Luis Miño o Nelson Dueñas, sino glosas desvanecidas suscritas por el propio Pablo Celi”, refería Salazar.

En la audiencia la fiscal también habló de que el propio Pablo Celi suscribió el desvanecimiento de una glosa, mediante una resolución del 26 de abril de 2019, por un monto de $ 22′645.000. También la Contraloría habría emitido contra China CAMC una glosa por $ 5,5 millones el 5 de enero de 2018.

Dentro de la causa por delincuencia organizada la Fiscalía mantiene que se desvanecieron seis glosas que sumaban $ 13′691.608,36 y que estaban relacionadas a la empresa de servicios petroleros Nolimit.

Durante la última audiencia, la fiscal general Diana Salazar explicó que estas seis glosas fueron emitidas entre enero y mayo del 2017, desvanecidas en cortísimo tiempo y los pagos se dieron luego de los desvanecimientos. Los funcionarios de la CGE, Luis Miño y Nelson Dueñas, serían quienes, por orden del contralor Celi, su superior, suscribieron el desvanecimiento de las glosas de Nolimit.

Para ella, todo tenía como fin recibir réditos económicos y ocasionar un perjuicio al Estado, porque los más de $ 13 millones fue lo que el Ecuador dejó de percibir al haber desvanecido estas glosas.

Del cuerpo 65 forma parte el documento que confirmaría la transferencia de China CAMC Engineering a las cuentas de LegalCont. El reporte de transferencia es del Wells Fargo Bank, de Estados Unidos, hacia las cuentas de LegalCont LLC, que estaría relacionada con Esteban Celi, e intervino el Industrial and Commercial Bank of China y la empresa China CAMC Engineering Co. Ltda.

China CAMC Engineering es una empresa que viene contratando con el Estado, con mayor fuerza desde el gobierno de Rafael Correa. Ha participado en proyectos de construcción de hospitales en Guayaquil, Esmeraldas, Portoviejo, trabajó en obras relacionadas con la construcción de centros del sistema ECU911 y fue parte de la construcción de la Plataforma Financiera, edificio localizado en el norte de Quito.

La información referida por Salazar en torno a China CAMC se suma a las versiones recibidas en el caso Las Torres que hablan del desvanecimiento de una glosa por $ 112 millones en relación con una operadora de telefonía internacional, otra glosa por $ 7,5 millones desvanecida, la cual tendría que ver con servicios médicos privados, entre otras.

Al momento el contralor Celi y su hermano Esteban son dos de los tres procesados en el caso Las Torres que mantienen orden de prisión preventiva en la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. De los 120 días definidos para la instrucción, luego de la vinculación de seis procesados, solo quedan aproximadamente 45 días para que finalice esta etapa del proceso. (El Universo)