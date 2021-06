1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 22 Junio 2021

El Ministerio de Salud Pública, bajo la administración del exministro Juan Carlos Zevallos, dispuso la administración de vacunas contra el COVID-19 a 67 personas que no cumplían con los requisitos para ser inoculadas, en la fase 0, del plan de vacunación del gobierno de Lenín Moreno.

Esta cartera de Estado dispuso la entrega de viales de vacunas para el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez (HPAS), que fueron aplicadas a 56 personas que no formaban parte de la fase 0 o plan piloto; el gerente general del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) autorizó la vacunación de dos personas que no se encontraban en la lista remitida por el Ministerio de Salud Pública y no formaban parte del personal sanitario de primera línea; y la subsecretaria nacional de Vigilancia de la Salud Pública y el asesor 2/gestor de Gobierno 1 solicitaron la inmunización de nueve adultos mayores de 80 años que no vivían en centros gerontológicos.

Así lo determinó la Contraloría General del Estado, en un Examen Especial al proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19 y al plan de vacunación, su distribución y uso, en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y 17 de marzo de 2021, remitido el pasado 4 de junio, a la actual ministra de Salud, Ximena Garzón.

Zevallos, quien fue ministro de marzo del 2020 al 26 de febrero de 2021, renunció al cargo, fue censurado por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones en el proceso de vacunación y falta de transparencia, y fue citado a declarar en la Fiscalía por el mismo caso.

En su carta de renuncia, Zevallos señaló: “Las decisiones adoptadas para la implementación de políticas públicas se sustentaron en los principios de transparencia, solidaridad, equidad e impactaron favorablemente en la disminución de muertes y contuvieron los casos de esta terrible enfermedad”. En varias declaraciones públicas, Moreno siempre respaldó el accionar del exministro.

En el informe, Contraloría menciona el caso de los nueve adultos mayores en el edificio Riveras del Río Senior Suites.

En enero de este año, Zevallos difundió un video de más de seis minutos, en el que justificaba la vacunación de su madre.

“Mi madre es una persona de 87 años que reside en un lugar de atención especial, en un lugar privado de atención especial. El día sábado, dentro de mis actividades, visité el Hospital de Los Valles donde nuestro equipo se encontraba vacunando, de acuerdo a lo que ya estaba planificado, lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa, si esto fue o no, una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política. Ahora bien, si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirles que difiero con todo respeto con ese criterio sobre este histórico proceso que se ha realizado”, señaló Zevallos.

La Contraloría recomendó al Ministerio que disponga a los responsables de ejecutar el Plan de Vacunación establecer los procedimientos de control a fin de que se inocule a los grupos poblacionales objetivos determinados en cada una de las fases de vacunación, lo que permitirá “garantizar el acceso justo y equitativo a los ciudadanos”. (El Universo)