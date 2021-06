1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 18 Junio 2021

Pasaron por la Legislatura y hoy son gobernadores, ministros o secretarios. Así siguió su relación con la función pública.

Si algo ha caracterizado al presidente, Guillermo Lasso, es que al momento de designar a su equipo de Gobierno no fue ingrato con colaboradores que le han acompañado en las campañas electorales que mantuvo antes de llegar al poder o en el ejercicio de la actividad privada. Ahí tenemos a Iván Correa, quien fue su jefe de campaña; y a Eduardo Bonilla, director de Comunicación de la campaña. Hoy ocupan la secretaria de Administración Pública y la de Comunicación de la Presidencia, respectivamente.

Tampoco se ha olvidado de exlegisladores, ya sea de CREO o de otras organizaciones que le apoyaron en su momento. Para las elecciones, el hoy movimiento oficialista inscribió a seis asambleístas que buscaban la reelección: Luis Pachala, nacional; Homero Castanier, por Cañar; Rina Campain, por Esmeraldas; Tanlly Vera, por Manabí; Byron Suquilanda, por el exterior; y Silvia Vera, por Guayas. De ellos solo, Campain obtuvo nuevamente una curul. El resto no fue favorecido con el voto en las urnas, pero Lasso les salvó del “desempleo”. Castanier es ahora viceministro de Gobernabilidad y Vera está al frente del Ministerio de Agricultura.

El caso de Pachala es muy particular. A través de Decreto Ejecutivo N. 29, del 24 de mayo de este año, Lasso creó la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, y designó a Pachala como titular de esta entidad, con rango de Ministro. Sectores de la Conaie y sus organizaciones filiales consideran que esta Secretaría no les representa. Pachala llegó a la Asamblea en 2017, en representación de Bolívar, por una agrupación local en alianza con CREO, pero terminó identificándose con ese movimiento, al punto de constituirse en su jefe de bancada. Entre el 2010 y el 2015, durante el Gobierno de Rafael Correa, fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y en no pocas ocasiones votó con la mayoría que se identificada con el Régimen de entonces.

Otros casos

Hay otros exasambleístas de CREO que no optaron por la relección, ya sea porque el Movimiento no les dio la oportunidad de postularse o porque ya habían estado dos periodos, pero que Lasso les ha dado espacio en su equipo de trabajo.

Entre ellos se encuentran Patricio Donoso, nombrado Ministro de Trabajo; y Jeannine Cruz, presidenta del Cordicom. Sebastián Palacios fue asambleísta por la alianza CREO–SUMA y hoy es Ministro del Deporte.

En el Ministerio de Inclusión Económica está Mae Montaño, quien fue dos veces legisladora por CREO. En el 2018, Montaño se desafilió del Movimiento, se declaró independiente e inició la conformación de su propia organización política: Movimiento Cambio Ciudadano.

En cambio, César Monge, mano derecha de Lasso, ganó una curul para este periodo legislativo, pero el Presidente de la República le llamó para que le apoyara a través del Ministerio de Gobierno. Lo mismo sucedió con Marcelo Cabrera, que ganó un cupo para la Asamblea, por la alianza Participa e Igualdad y hoy ocupa el Ministerio de Transporte. En ambos casos apenas ejercieron un par de días como legisladores.

Más espacios

Algunas gobernaciones también están ocupadas por exasambleistas de CREO. Absalón Campoverde es gobernador de Zamora Chinchipe; Marcelo Simbaña, de Imbabura; y Esteban Bernal, de Azuay.

En el caso de la gobernación de Guayas fue designado Vicente Taiano Álvarez. En el 2009 fue elegido asambleísta por el Prian, el partido de Álvaro Noboa, agrupación de la que luego se separó.