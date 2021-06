1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 14 Junio 2021

La elección y las tomas de juramento se dieron en una sesión realizada la noche de ayer.

Dos años durará la titular en ese cargo. Entre los pendientes están las designaciones de nuevo Contralor y de dos consejeros electorales.

“Mi compromiso es seguir trabajando por todos nosotros. Me comprometo a realizar un trabajo en conjunto, a acoger sus opiniones y a mejorar cada día”, manifestó Sofía Almeida, tras ser reelegida como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) para los siguientes dos años.

La elección de nuevas autoridades se dio en el marco del artículo 40 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación, donde se establece que la Presidencia y la Vicepresidencia se ejercerán de manera alternada y secuencial entre hombre y mujer por la mitad del periodo para el que fueron electos los consejeros.

El nombre de Almeida fue mocionado por la consejera Ibeth Estupiñán, en medio de la polémica de si correspondía a un hombre ejercer el cargo. Estupiñán dijo que la paridad se establece por elección y no por sucesión, ya que Almeida se ha desempeñado como Presidenta tras la destitución de Christian Cruz. Destacó el rol de las mujeres en otras instituciones como Fiscalía, Asamblea, Judicatura, Comandancia de la Policía, y aseguró que Almeida trabajará de forma transparente.

A favor votaron Juan Javier Dávalos, David Rosero, Estupiñán y Almeida. Se abstuvieron Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa. A continuación, se eligió con la misma votación a Rosero como Vicepresidente. Su nombre fue mocionado por Almeida.

El trabajo a futuro

El Consejo de Participación Ciudadana tiene varios temas complejos por resolver. Uno de ellos está relacionado con el último pronunciamiento del ministro del Trabajo, Patricio Donoso, en el que concluye que el removido exvocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo no tiene impedimento legal para ejercer ese cargo. Un tema sensible, si se toma en cuenta que el Consejo destituyó a Murillo luego de un informe del exministro del Trabajo, Andrés Isch, quien aseguraba que el exvocal no podía ejercer cargo público.

También se está preparando el borrador de reglamento para la elección del contralor General. Esto, hasta que se defina la situación jurídica del titular de esa institución Pablo Celi, investigado por presunta corrupción. Y deberá organizar el concurso para elegir a dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otras actividades.