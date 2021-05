1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 29 Mayo 2021

Cuando un servidor público inicia funciones debe presentar una declaración jurada con sus activos, pasivos y patrimonio. También debe obligatoriamente presentar ese documento, al finalizar su gestión. Así lo establece la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.

El expresidente de la República Lenín Moreno reportó en el 2017 un patrimonio total de USD 442 257. Dentro del desglose de sus bienes inmuebles, reportó dos departamentos en Esmeraldas y Pichincha, además de dos terrenos en Napo y Pichincha. También registró un vehículo.

El 24 de mayo del 2021, cuando finalizó su gestión, Moreno reportó un patrimonio total de USD 528 994. Al cerrar su periodo, reportó como bienes inmuebles derechos y acciones en Esmeraldas, un terreno en Napo, derechos y acciones en Pichincha, además de un departamento en Pichincha.

Moreno reportó un incremento patrimonial de USD 86 737 en sus cuatro años como Presidente de la República.

Su sucesor, Guillermo Lasso, inició su mandato con un patrimonio 75 veces mayor al suyo. El flamante Jefe de Estado reportó un patrimonio total de USD 39 702 106,54. El exbanquero registró como bienes inmuebles tres casas en Guayas, seis en Santa Elena y un terreno en Pichincha. También registró dos vehículos.

El actual vicepresidente de la República, Antonio Borrero, en cambio, reportó un patrimonio de USD 71 334,73. Registró en su declaración que tiene dos vehículos a su nombre. Tanto Lasso como Borrero juraron no tener directa o indirectamente bienes o capitales en países o jurisdicciones considerados como paraísos fiscales.

También declararon haber pagado el impuesto a la renta en el 2020, no adeudar pensiones alimenticias, no incurrir en nepotismo e inhabilidades legales. Asimismo, juraron no haber sido condenados por delitos de concusión, cohecho, extorsión, sobornos, enriquecimiento ilícito o por defraudación al Estado. (El Comercio)