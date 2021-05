1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 28 Mayo 2021

El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, participó en la Posesión de Despacho de la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, Ana Karina Ramírez.

El vicepresidente felicitó a la nueva autoridad, le deseó éxitos en su gestión y aprovechó para destacar que visitará varios hospitales y centros de vacunación, “porque nos vamos a constituir en un Gobierno de la calle, no en un Gobierno que se encierra en cuatro paredes donde no sabe las realidades y no siente el clamor de la gente”.

Por su parte, la directora ejecutiva del ARCSA, Ana Karina Ramírez, reiteró su compromiso en la prioridad actual del Gobierno que es el Plan de Vacunación masiva, liderado por el vicepresidente Alfredo Borrero. “También, respondemos a productividad por medio de nuestras competencias como ente regulador y controlador, por ello, impulsaremos políticas ágiles y eficientes de simplificación de trámites que promuevan el emprendimiento, pero que también garanticen la seguridad del consumidor”, añadió.

El segundo mandatario, además, dijo que el Ecuador está enfermo no solamente por problemas en la salud, sino por los valores morales que se han ido al piso. Así mismo, resaltó que van a traer vacunas, “las que el pueblo ecuatoriano necesite, con una sola condición, que sean de calidad. Vamos a trabajar por los que menos tienen”.

En este sentido, la ministra de Salud, Ximena Garzón, también presente en este evento, manifestó su predisposición para trabajar juntos por un país mejor, “vamos a ser un país mejor, de esta pandemia salimos juntos”.