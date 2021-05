1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 28 Mayo 2021

Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad, se compromete a que no existirá más reparto en la Asamblea y recuerda que "los legisladores tienen la prohibición legal y constitucional de gestionar cargos públicos y de gestionar partidas presupuestarias, eso está prohibido por la ley".

"Personalmente vamos a estar al frente de esa relación con la Asamblea. En el anterior periodo yo viví y vi que esos canales de diálogo no eran a veces los adecuados (...) Esto no tiene que venir con el qué te doy para que me apoyes", dijo en entrevista con Pichincha Universal.

Aseguró que el régimen de Gobierno de Guillermo Lasso no caerá en el reparto que ocurrió con su antecesor de mano de María Paula Romo, sino que más bien se identificará las prioridades de trabajo, establecer diálogos y ver qué apoyo se puede tener: “No puede estar atado al qué te doy a cambio de me apoyes y que exista un reparto”

Con respecto a la posición de los transportistas ante la focalización de precios de los combustibles, asegura que ya se mantuvo un primer acercamiento con varios dirigentes y que la próxima semana se espera oficializar una mesa de trabajo.

El funcionario informó que el jueves 27 de mayo se acordó con el sector del transporte para crear mesas de trabajo desde la próxima semana, donde se dialogará sobre la Ley de Tránsito pendiente y la liberalización del precio de combustibles, en este último se podría focalizar precios, dijo, para quien no puede pagar y temas de la producción: “No puede ser un subsidio para todos”.

