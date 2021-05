1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 28 Mayo 2021

La asambleísta Mireya Pazmiño afirmó que sigue perteneciendo al bloque de Pachakutik y confesó que no entiende la posición de ciertos dirigentes en su contra.

Dice que no ha sido informada de ninguna suspeción; explica que algunos de sus compañeros se molestaron porque "supuestamente se rompió un acuerdo entre PK y CREO".

Menciona que no entiende qué ocurrió, ya que el mismo movimiento ha sido enfático en decir que no mantienenn ningún acuerdo con CREO. "En ningún momento me dijeron que el asambleísta del Gobierno, Diego Ordóñez, debía ser el presidente de la Comisión de Régimen Económico".

Lasso busca 'afinar' el acuerdo con el FMI

"Yo sigo siendo Pachakutik", aseveró.

La legisladora dice que lo que se busca es evitar conflictos de interés y "ofrecer un sano contrapeso institucional en espacios tan delicados" que la Comisión de la que ahora es presidenta.

"Tenemos prioridades coincidentes con el Ejecutivo. Para empezar, abogamos por la eliminación del impuesto del 2% a las ventas de las microempresas. Coincidimos también en la imperiosa necesidad de condonar deudas y y de bajar las tasas de interés", indicó.