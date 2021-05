1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El Partido Social Cristiano (PSC) y Aliados, a través de su líder Jaime Nebot Saadi, hizo conocer a la ciudadanía su postura frente a temas que afectan directamente a los Gobiernos Autonómos Descentralizados (GAD),sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el supuesto gravamen a quienes ganan más de 550 dólares mensuales.

En un comunicado hecho público, y para evitar malas interpretaciones en el campo político, económico y social, el PSC y Aliados reiteran que cuando se trate de votar o respaldar iniciativas administrativas o legislativas que estén dentro del marco de lo que ellos se comprometieron a apoyar, ahí estarán nuestros votos y nuestro apoyo a cambio de nada.

Aquí el comunicado de prensa que se explica por sí solo:

POSICIÓN PSC Y ALIADOS

(MAYO 27 / 2021)

1.Saludo a: Asambleístas, Prefectos y Alcaldes del PSC y Aliados; a la Presidenta Nacional de las Juntas Parroquiales; y a los Presidentes Provinciales del PSC y Aliados.

2.Reunión pedida especialmente por Alcaldes, Prefectos y Juntas Parroquiales ante el veto total a la Ley de Régimen Tributario, que acababa con la utilización y disposición arbitraria del dinero del IVA, que es de propiedad de los GADs y que consideraba también la devolución de dicho dinero y sobre todo, eliminaba un procedimiento perverso que afecta a todos los ciudadanos de todas las provincias del Ecuador al impedir que los GADs realicen obras y servicios.

Además, existe preocupación por otros temas como la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el supuesto gravamen a quienes ganan más de $550 mensuales.

3.Antes de entrar en estos temas, es necesario reiterar una vez más, para evitar malas interpretaciones, la posición del PSC y Aliados en el campo político, económico y social. Nuestra palabra y nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano jamás serán incumplidos. El que a nosotros nos hayan incumplido no justificará jamás el que nosotros incumplamos con el pueblo. Las campañas no son un espacio para prometer y mentir, sino para comprometerse y después cumplir. Cuando se trate de votar o respaldar iniciativas administrativas o legislativas que estén dentro del marco de lo que nosotros nos comprometimos a apoyar, ahí estarán nuestros votos y nuestro apoyo a cambio de nada, que quede claro. Conseguir en la Asamblea el resto de votos para lograrlo, es ya problema ajeno. Como consta en el documento de la alianza rota, estamos en plena libertad de mantener nuestras discrepancias.

4.La Ley ya citada y vetada totalmente, agrava tremendamente la caja fiscal de los GADs al privarlos de recursos de su propiedad. Se argumenta que hay problemas con la caja del Estado. Pero, ¿es legal y lícito llenar la caja del Estado apropiándose de plata ajena? Definitivamente no. Dicha Ley no creó ni modificó ni suprimió tributos, y por lo tanto no es inconstitucional. Simplemente terminaba con el mecanismo perverso de obligar a entregar dinero del IVA, para supuestamente devolverlo, lo que ocurre tarde y mal.

Uno de los compromisos de campaña de la ALIANZA fue terminar con esta injusta situación. Por tanto, el nuevo Gobierno debe cumplir con su palabra, cosa que puede pese al veto. Igual deberá hacer con las rentas que por Constitución y por Ley corresponden a los GADs. Exigiremos que esto se cumpla, sin perjuicio del color político de las instituciones perjudicadas.

5.En el caso de la LOEI hay que aclarar que no debe existir preocupación respecto de la incorporación de la ética, la lógica y la cívica, ni de la devolución a las FFAA y PN de los establecimientos educacionales antes administrados por ellos, pues el pronunciamiento de la CC atañe asuntos básicamente financieros y de otro tipo.

6.Respecto de las declaraciones del Ministro de Finanzas sobre un supuesto aumento del valor de los tributos a los que ganan más de $550 al mes, si eso fuere verdad, estaremos en contra, como siempre lo hemos estado. Apoyaremos la subida del salario básico, paulatinamente hasta $500. En cuanto a precarizar cualquier forma de trabajo, como por ejemplo, pagar valores que no tengan relación con la proporción entre la jornada fraccionada y el salario básico, estaremos en contra.