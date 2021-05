1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 24 Mayo 2021

En la Asamblea se cumplió la ceremonia se posesión que da paso al nuevo Gobierno del país. El discurso de Lasso hizo fuerte énfasis en las carencias del país y en la necesidad de la unidad.

Lo dijo Guadalupe Llori (PK), presidenta de la Asamblea, y también Guillermo Lasso (CREO), presidente de la República: tras 14 años de gobierno de Alianza PAIS, la ceremonia de traspaso de mando presidencial tuvo un matiz diferente, de encuentro con la reconciliación, con la democracia, con el diálogo y con la esperanza. Durante una hora, el flamante Presidente habló para el país, no solo para los que votaron por él, sino para ese Ecuador diverso. Sus palabras dejaron un mensaje alentador, del inicio de una nueva era, con el firme propósito de salir adelante de la crisis económica, social y sanitaria.

Lasso partió del diagnóstico breve de cómo recibe el país: altos índices de desempleo, incapacidad del gobierno anterior para hacer frente a la pandemia por el coronavirus, jubilados en el olvido, corrupción, desigualdades sociales. Todo por culpa, dijo, de gobernantes que no estuvieron a la altura de las circunstancias, de presidentes que ejercieron como caudillos, mesías, o iluminados que solo gobernaron para sí o para su círculo íntimo, con el afán de perpetuarse en el poder. “En este Gobierno que hoy nace, termina la era de los caudillos. Reivindicamos este día glorioso e iniciamos la ruta para recuperar el alma democrática de nuestro país. Esto comienza por no acumular más poder en la figura del Presidente de la República, porque la experiencia nos dice que quienes buscan solo el poder, luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos”, manifestó.

La época del cambio

Lasso aseguró que durante su mandato no se perseguirá ni acallará a nadie porque su misión será la de gobernar para todos, que será respetuoso de la libertad de expresión, de la crítica. “Se acabó la persecución política en el Ecuador. Yo no he venido a saciar el odio de pocos, sino a saciar el hambre de muchos”, dijo. En ese contexto manifestó que, ante el autoritarismo, solo queda una respuesta: “democracia, democracia y más democracia”.

Aseguró que su gestión se enfocará en el desarrollo del país, en la construcción de infraestructura básica, en la lucha por la igualdad de género, punto en el que puso especial énfasis, ya que cuestionó que el desempleo y los sueldos más bajos afecten más a la mujer, y lo que es peor, que sean las principales víctimas de la violencia, por lo que era necesario combatir ese mal ya que los “derechos de las mujeres son derechos humanos”.

Habló de la reactivación económica, sobre la que hizo un pedido especial para que la sociedad en su conjunto ponga sus recursos en beneficio del país y no al país en beneficio de sus recursos. Otro reto será la de acortar la brecha tecnológica y sobre todo anticipó la apertura comercial y buscar nuevos mercados a través de la Alianza del Pacífico, de los Tratados de Libre Comercio y otras iniciativas, de manera que haya “más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador”.

9 millones de vacunas

Reiteró su promesa de campaña de vacunar a nueve millones de personas en los 100 primeros días de su gestión, a través de un renovado Ministerio de Salud Pública y con el liderazgo de su vicepresidente, Alfredo Borrero, que estará a la cabeza del plan de vacunación que, dijo, arranca hoy mismo, por lo que espera también el aporte del Consejo Nacional Electoral para continuar el proceso con el padrón y su logística.

Lasso aseguró que hay mucho trabajo para cumplir por delante, pero que es necesario que toda la población asuma ese compromiso de sacar al Ecuador adelante, ya que no es solo responsabilidad del Gobierno o de la Asamblea. Al órgano legislativo no le pidió consecuencia con su Gobierno, pero sí un debate con responsabilidad y altura para devolver a la política el prestigio que ha perdido.

“Seré el jefe de un Estado laico, pero eso no implica un país donde se niegue nuestro lado espiritual”, dijo Lasso en otra parte de su discurso.

El Presidente agradeció a sus padres ya fallecidos, a su familia, al pueblo por confiar en él a través de las urnas. Dijo que tiempo atrás era imposible pensar que un exbanquero y una lideresa indígena amazónica presidan dos de las Funciones del Estado, pero que eso era hoy una realidad y la mejor muestra de ese nuevo tiempo de democracia: reunidos en un mismo salón para el cambio de mando.