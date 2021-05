1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 21 Mayo 2021

Su mandato concluye con más pena que gloria, con muchos cuestionamientos de por medio, aunque con el mérito de haber restituido la democracia y la libertad.

Cuatro vicepresidentes de la República y 62 ministros de Estado reflejan la inestabilidad que caracterizó al Gobierno de Lenín Moreno en estos cuatro años de mandato, que concluyen el 24 de mayo. De sus cuatro vicepresidentes, dos salieron antes de tiempo por problemas de la Justicia. Jorge Glas por corrupción, una de sus sentencias es de ocho años de cárcel en el caso Sobornos; María Alejandra Vicuña fue sentenciada a dos años de prisión por concusión, en el caso diezmos.

En el ministerio que ha existido mayor rotación es en Salud, con seis ministros. Esta Cartera de Estado termina con serios cuestionamientos por el manejo de la pandemia por el coronavirus y por el proceso de vacunación, al constatarse que hubo vacunados VIP, o que no había una planificación real. Con cinco ministros cada uno, le siguen el de Ambiente y el de Gobierno.

Lo positivo

Tras 10 años del Gobierno correísta, que se caracterizó por su prepotencia y persecución a la oposición, había pocas esperanzas de cambio de estilo, ya que Moreno había sido puesto como candidato por Rafael Correa. Sin embargo, tras asumir el poder, el 24 de mayo de 2017, marcó distancia de su antecesor e impregnó a su gestión un estilo diferente. De entrada, invocó al diálogo, y organizaciones que durante una década no pudieron poner un pie en el Palacio de Carondelet, fueron invitadas para buscar acuerdos: el Frente Unitario de Trabajadores y la Conaie.

Esta apertura se mantuvo y fue respetuoso de la libertad de expresión, de la crítica a su gestión y de las libertades en general. Una muestra de eso es que derogó el Decreto 16, a través de cual se ejercía control y se censuraba a organizaciones de la sociedad civil. Se recuperó la democracia y fue respetuoso de la independencia de Funciones y del sistema de Justicia. Inició con acercamientos para reformar la Ley de Comunicación. En lo institucional, convocó a una consulta popular a través de la cual se descorreizó el Estado. A través del Consejo de Participación Ciudadana de transición se dio paso al cambio de autoridades que habían sido cooptados por el correísmo, como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Fiscalía.

Lo negativo

La famosa “cirugía” mayor contra la corrupción que ofreció al iniciar su mandato nunca despegó. Por el contrario, durante su gestión, varias instituciones estatales se han visto salpicadas por actos irregulares, que se destaparon sobre todo durante la emergencia sanitaria. Se ha hablado de repartos de hospitales a cambio de apoyo (votos) político en la Asamblea, estafa en los recursos del ISPOL, sobreprecios en compra de insumos médicos. Un exsecretario de la Presidencia de la República (José Agusto Briones) está en estos momentos procesado por las Justicia.

A esto se añade una falta de política económica que le saque al país de la crisis, que se ha sumido en el desempleo. Constan también sus famosas frases públicas que dejaron en entredicho a su Gobierno. “Algún momento, una persona me manifestó, y me lo dijo de forma frontal como acostumbra la gente, ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo le dije: ojalá tuviera yo un mejor pueblo también”, manifestó en un foro internacional. “El otro día vi una señora bastante llenita en carnes como se suele decir, bastante gordita, yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo: “Presidente, tenemos hambre”. Le dije, “usted no señora, usted no, a usted se le ve bastante gordita ¿Hambre, los ecuatorianos? No”, manifestó a nivel local.

En lo administrativo, diferentes sectores le cuestionaron a lo largo de estos cuatro años su tendencia a reciclar a funcionarios que fueron cercanos colaboradores de Rafael Correa y ubicarles en puestos claves de su Gobierno.

Al acabar su mandato, Moreno encarna la soledad del poder: sin movimiento político, sin respaldo popular, duramente criticado. En el anecdotario político constará que el presidente Lenín Moreno gobernó los dos últimos años inclusive sin respaldo de bancada legislativa, en una relación que se convirtió en “tóxica”, donde Moreno y Alianza PAIS se negaban o desconocieron mutuamente.

Momentos críticos

Sin duda, el Gobierno saliente enfrentó uno de los episodios más grave de los últimos años. El paro indígena social de octubre de 2019. Lo que nació como un rechazo al Decreto 883, sobre los combustibles, terminó en actos de violencia y vandalismo nunca antes registrados en el país, especialmente en Quito. Analistas identificaron en esos hechos intentos por romper el sistema democrático, por tomarse el poder a la fuerza. Moreno tuvo que derogar el Decreto, pero, a la larga, le dejó un alto costo político.

Y en lo social–sanitario, no supo cómo enfrentar, dicen los especialistas, la pandemia por el Covid 19. La crisis sanitaria desnudó las falencias del sistema de salud pública y fue caldo de cultivo para la corrupción. Concluye su gestión y aún se presentan problemas en sitios de vacunación. La pandemia paralizó al pais, a su aparato productivo que hasta hoy no se recupera.

UNA FRASE:

“Yo como un arroz con huevo, y no me pasa absolutamente nada, duermo tranquilo hasta me importa un bledo el país esa noche”.