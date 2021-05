1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 18 Mayo 2021

La jefa de la bancada de UNES, Paola Cabezas, advirtió que la mayoría oficialista intenta bloquear a fuerzas políticas para que integren comisiones parlamentarias.

Dice que, la bancada de UNES, por haber ganado las elecciones legislativas debía tener un puesto de representación dentro de la Presidencia de la Asamblea Nacional.

"El ex presidente Correa no está prófugo y no ha huido del país", aseguró la asambleísta.

"Necesitamos darle un mensaje al pueblo de que se va a poner a trabajar por la gente y en servicio del pueblo ecuatoriano. Pero nosotros vamos a estar vigilantes a las decisiones que tome el presidente electo", apuntó.

Señala que es necesario conformar una Comisión de la Verdad dentro de la Asamblea para analizar los casos de contratos y obras con sobreprecio, y también para "conocer dónde está el dinero de la corrupción".

Asegura que no le temen a la verdad porque "creemos en la inocencia de nuestros compañeros".