Jaime Nebot, en diálogo con La Posta

Detalles Publicado el Martes, 18 Mayo 2021

'Nosotros no respondemos al criterio de tres ratas, ni de cuatro gatos ni de cinco perros'

Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC), en diálogo con el periodista Anderson Boscan, de La Posta, explica los pormenores que rodean el polémico acuerdo legislativo entre las bancadas de UNES (correísmo), CREO y el PSC, que no llegó a concretarse. En él se aborda cómo surgió la idea del acuerdo, entre quiénes se pactó, qué incluía, por qué se rompió y sus consecuencias para el país.

Aquí los detalles:

- "Solo un idiota puede pensar que Nebot es correísta". Les recordó a los neoanticorreístas que cuando él luchaba en las calles, todos ellos eran correístas, todos ellos financiaban a Correa, todos ellos le rendían pleitesía y todos ellos le tenían pavor a Correa, lo que se ha convertido en una forma de odio en el que no creo. "Yo combatí a Correa cuando Correa era Correa".

- "Yo no odio, yo soy objetivo". Terminada las elecciones Guillermo Lasso invitó a su casa, entre otras personas, a Jaime Durán y mí. Ahí se analizó el tema de la Asamblea, bajo la premisa de cumplir las ofertas de campaña. En esa cita Lasso "fue el gran impulsador de este acuerdo".

- "Él (Lasso) decía: ¿ustedes ven a Pachakutik votando por extraer más petróleo o haciendo acuerdos comerciales, o impulsando la minería? De ninguna manera. Estas personas no ven van a dejar ejecutar el plan de gobierno".

- "La presidencia de la Asamblea Nacional para el Partido Social Cristiano nace de Guillermo Lasso". Incluso le dice a Henry Kronfle, "Henry vamos a hacer grandes cosas juntos". Kronfle y Lasso son vecinos.

- "Sí hubo la llamada y una larga conversación entre Lasso y Correa". Estuvismo presente Kronfle, Pabel Muñoz, Camilo Samán, César Monge. Este último ha dicho que no sabe nada.

- Comisión de la verdad. Correa sí la pidió, pero refiriéndose a la comisión internacional que Lasso había ofrecido en la campaña. Lasso le respondió que no iba a ver en su gobierno persecución política, ni impunidad, si justicia independiente. Nebot dijo que Correa no pidió revisión de procesos judiciales.

- Si se hubiera pedido la cabeza de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, "yo me hubiera levantado de la mesa si eso hubiera sucedido". "Diana Salazar es una mujer honesta y valiente". Eso no se trató jamás.

- Lo que sí le reveló Correa a Lasso -en la conversación telefónica-, yo lo escuché: "Mire presidente Lasso, a mí los de Pachakutik para darle la Presidencia me ofrecieron tumbarlo a usted en un año, yo les dije por ese camino no regreso".

- Sobre la difusión del acuerdo. Nebot mostró varios chats con Lasso en donde le pide firmar el comunicado, ya autorizado por él. Y me dice saquen eso de cumplir con las rentas de los municipios, prefecturas, Juntas Parroquiales, Universidades, porque mi equipo económico me ha dicho que la situación de la caja es muy grave. Eso fue el jueves 13 de mayo. Ahí se dio el primer incumplimiento al país.

- Ellos (Lasso y CREO) ya tenían planeado demorar la difusión del acuerdo para que la confusión ciudadana sea mayor, para que los ataques continúen, porque ya tenían planificado lo que querían hacer.

- ¿Por qué se cayó el acuerdo? Lasso como presidente medita, auspicia e impulsa el acuerdo. Firma a través de su jefe de bloque, da su palabra y luego se arrepiente. El presidente no puede hacer eso, el mayor activo que tiene el presidente de la República es su palabra.

- César Rohón se va del partido no porque estaba en desacuerdo con el acuerdo, porque él era precandidato en la terna, sino porque CREO y UNES escogieron a Kronfle.

- En esas negociaciones CREO propuso para la segunda Vicepresidencia de la Asamblea a Fernando Villavicencio y Saquicela. Se escogió al segundo.

- Lasso como ser humano le dio miedo de ciertos editorialistas, le dio miedo de lo que opinaba el mundo del Twitter. Se arrepintió. Como ser humano lo entiendo. Cuando nadie creía en él, el PSC siempre estuvo con él. Acaso todo lo que hizo el PSC por él no merecía la consideración de llamar por teléfonos y decir que no iba a cumplir con el acuerdo. Tampoco los llamó a los de UNES.

- Día viernes, 14 de mayo, día de la elección, Lasso me llama a las 7:43, le devuelvo la llamada, pero aparece cerca de las 10:00, me dice: "Jaime tengo problemas graves con el bloque y la prensa. Lo de Henry yo lo cumplo, el resto no lo puedo cumplir". Hablo con Pabel Muñoz y me pregunta que va a hacer usted, yo le respondo: cumplir mi palabra como siempre.

- La sorpresa es que no cumplió con nosotros, nos enteramos en el momento de la votación cuando se abstiene CREO. "El presidente de la República debe tener los cojones de mantener su palabra"

- "Cuando mi hermano, José Nebot, que a veces parecer ser más consuegro de Lasso que hermano mío, dice que esto es un traspié, no, esto no es un traspié, es un abismo".

- "No por romper esta alianza para siempre, vamos a romper el compromiso con el pueblo ecuatoriano. Cuando el presidente presente leyes que beneficien al pueblo votaremos por las propuestas de Lasso pese a las diferencias".

- "Nosotros no respondemos al criterio de tres ratas, ni de cuatro gatos ni de cinco perros"

- El único compromiso que Lasso me mencionó fue pedir un nombre para gobernador de la provincia del Guayas, Henry Cucalon, pero no tuvo la delicadeza de llamarlo para decirle que en virtud de lo ocurrido ya no puede ser gobernador. Pero sí llamó a Vicente Almeyda, después de todo el lío y le propuso la gobernación. Recibió la respuesta de una persona leal el partido, no aceptó.

- "Presidente Lasso nosotros sí le vamos a cumplir la palabra, pese a que usted no la cumplió con nosotros. Ni como presidente ni como ser humano. Quédese tranquilo, estese intranquilo con lo hecho, usted hizo todo lo que no quería hacer. Por qué lo hizo explíqueselo al país".