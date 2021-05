1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 15 Mayo 2021

Gracias a la confusión de muchos, especialmente correístas, Bella Jiménez resultó la autoridad más votada de la nueva Legislatura.

Por error, confusión o desconocimiento del procedimiento legislativo, Bella Jiménez, de la Izquierda Democrática, obtuvo el respaldo del correísmo y logró la más alta votación en la elección de autoridades de la Asamblea y es Segunda Vicepresidencia de la Asamblea. Tras la moción de su nombre, la legisladora del Distrito 1 del Guayas logró 71 votos a favor, uno en contra y 65 abstenciones para ocupar esa dignidad.

De inmediato, uno de los asambleístas solicitó la rectificación de la votación porque votó negativo en vez de positivo. Se procedió a la rectificación y vino la sorpresa: 102 votos a favor de Jiménez. Entre estos, los votos del correísmo. Resulta que sus legisladores pensaron que votaban por una reconsideración y no una rectificación. Después, Paola Cabezas, dándose cuenta del error, pidió rectificación de la rectificación, a lo que no se dio paso por no constar en la normativa. Cabezas cambio de propuesta y pidió la reconsideración. Se sometió a votación y perdió: 76 en contra, 48 a favor y 13 abstenciones. Este resultado confirmó los 102 votos logrados por Jiménez.

Su discurso

Jiménez se declaró mujer de fe. Aseguró que es un día glorioso y democrático. Inclusive declaró a sus 136 colegas héroes nacionales porque van a tener la misión de salvar a la Patria. “Será un honor para mí compartir estos cuatro años de legislación”, aseguró.

Dijo que es tiempo de recuperar la confianza de la ciudadanía, ya que el Ecuador tiene fe en cada uno de los legisladores, independientemente del partido político al que pertenezcan. Agradeció a su partido, la Izquierda Democrática, por proponer su nombre, a Pachakutik por cumplir con el acuerdo y votar por ella, así como a independientes y a CREO.