Detalles Publicado el Miércoles, 12 Mayo 2021

La exsecretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez, narró las presiones que recibió supuestamente del exconsejero presidencial, Santiago Cuesta.

Dice que una de las cosas que motivaron su renuncia, fue la manera en cómo se estaban llevando ciertas investigaciones. Además, se redujo casi en un 60% toda la capacidad operativa de la dependencia y la injerencia del exconsejero Cuesta.

“Santiago Cuesta, a través de una tercera persona, me mandó a decir que no me metiera con las empresas públicas estratégicas", reveló en entrevista con Jimmy Jairala.

Ordóñez contó que recibió esa advertencia cuando pretendió iniciar una investigación sobre contratos en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), a propósito de los cuales querían conformar un Comité de Integridad Ética, tanto en CNT cuanto en el resto de empresas públicas.

Mencionó que no tuvo conocimiento sobre la investigación del denominado caso Las Torres, sobre una supuesta estructura de corrupción liderada por el contralor General del Estado subrogante Pablo Celi; el exsecretario General de la Presidencia, José Agusto Briones; y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores:

"Me sorprendió lo de José Agusto, mientras se mantuvo como Secretario tuvimos apertura de él para llevar adelante iniciativas de lucha contra la corrupción… Nada queda oculto bajo el sol, y yo espero que haya justicia", dijo.