Detalles Publicado el Miércoles, 12 Mayo 2021

Rafael Lucero, asambleísta electo por Pachakutik, reiteró su postura desde el partido es sostener las candidatura de Guadalupe Llori y Salvador Quishpe para la presidencia de la Asamblea.

"Hemos hablado con CREO y mostramos nuestra aspiración a la presidencia de la Asamblea Nacional, este bloque supo decir que van a elevar a consulta dentro de la bancada de CREO y tomarán su decisión", apuntó.

Hay un primera baja de Pachakutik del asambleístas, Omar Cevallos que ahora se considera independiente, sin embargo, respetamos su decisión, expresó.

El asambleísta electo por Guayas, Omar Cevallos Peña, anunció a través de una carta en Twitter que deja la bancada de Pachakutik, dos días antes de iniciar sus funciones en la nueva Asamblea Nacional, que iniciará su período legislativo este viernes 14 de mayo del 2021.

Cevallos que fue el primer asambleísta electo en la historia de Pachakutik en Guayas, aseguró en su carta que su voz no era escuchada dentro de las reuniones de la bancada y que, además, no estaba de acuerdo con la posición de los asambleístas electos de no entablar negociaciones con otros grupos políticos.