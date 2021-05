1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 11 Mayo 2021

El exlegislador, ejerciendo su derecho a la defensa durante la sesión de hoy.

El asambleísta fue destituido por presunta irregularidad en la obtención del carné para personas con discapacidad. Hizo una despedida llena de dardos.

Antes de iniciar el Pleno de la Asamblea de este día ya la suerte estaba echada para Fabricio Villamar. Su destitución por el caso de la obtención iiregular de carnés para personas con discapacidad era cuestión de horas y lo dejó en claro durante su intervención. A tres días de terminar el periodo 2017–2021, los números le dieron la razón: 107 votos a favor de su destitución y cinco abstenciones. Nadie votó en contra.

En su anticipada despedida, Villamar aseguró que era una venganza de bancadas legislativas por haber promovido el juicio político contra Carlos Ochoa, ex Superintendente de Comunicación; por haber presentado la denuncia en contra de “Normita (Vallejo) la recaudadora”. “Que esta sea una venganza por haberles denunciado a ustedes colegas por meterle la mano al bolsillo de sus colaboradores, no me importa. Lo enfrento”, dijo.

Su discurso fue sacando a luz, una vez más, la gestión de una Asamblea que, por los hechos relatados, bien podría decirse de alcantarilla, donde todo se hace por abajo y pocas cosas salen a la luz. “Van a votar en mi contra los asambleístas a los que denuncié por los casos de diezmos que están en investigación en la Fiscalía”, aseguró.



Recordó que no se investigó la vacunación VIP, o el reparto de hospitales, a pesar de que por ese motivo fue censurada y destituida la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo. “¿Se acuerdan ustedes los nombres de las personas que tenían que estar en esa investigación? El presidente de la Comisión de Salud estaba entre esos nombres, la señora Karina Arteaga, el presidente de la Asamblea (César Litardo). Pero necesitaban un chivo expiatorio y estoy yo”, aseguró.

Sin gota de piedad

Dijo que votarán en su contra los representantes de “Los Choneros y de los Latin King”, o que quieren hacerlo cargo del desprestigio de la Asamblea, cuando es esta institución, en su conjunto, la culpable de esa calificación, ya que, en vez de aprobar leyes que necesita el país, se dedicaron a declarar el Día del Archivero, o han gastado tiempo en determinar la altura del Chimborazo.

“Si ustedes hoy deciden destituirme me habrán ahorrado tres días de vergüenza de pertenecer a la Asamblea peor valorada que ha tenido la Republica”, concluyó.

Su intervención no fue del agrado del resto de legisladores. Fernando Callejas, presidente del Comité de Ética, cuyo informe recomendó la destitución del legislador, aseguró que Villamar nunca colaboró para desvirtuar las acusaciones y lamentó que se haya dedicado a mancillar la honra de toda la Asamblea, acusándola de corrupción, sin precisar nombres.

Mientras que Patricia Henríquez añadió que, con la investigación del escándalo que surgió a raíz de entregas fraudulentas de carnés, buscan demostrar que no era la Asamblea “de los discapacitados” como lo dijo la ciudadanía.

El proceso

La Asamblea lo destituyó desacatando una medida cautelar que un juez dictó a favor Villamar y que ordenaba la suspensión del tratamiento del informe del Comité de Ética hasta que se cumpliera la audiencia, programada para el miércoles. El informe jurídico de la Asamblea determinó que la medida cautelar era extemporánea e inejecutable, por lo que sugería continuar con el trámite. Sin embargo, esto no fue razón suficiente para que Litardo detuviera el tratamiento de ese punto. Se guardó de actuar por iniciativa propia y, primero, consultó a los jefes de bloque cuál era el camino a seguir, y luego el Pleno aprobó una moción de resolución, autorizándole a continuar con el proceso. Así, la Asamblea podría ser la responsable de desacatar la decisión de la autoridad judicial y no únicamente el Presidente de la Legislatura.