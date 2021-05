El Universo de Guayaquil

Domingo, 02 Mayo 2021

En su libro Cartas a mis hijos, Guillermo Lasso Mendoza relata cómo ocurrió su primera incursión en la política. Era 1998, Jamil Mahuad había ganado la presidencia y nombrado a Ana Lucía Armijos como ministra de Gobierno. Ella lo llamó y le propuso ser gobernador del Guayas. Él lo pensó porque había desarrollado su actividad laboral detrás de un escritorio en el Banco de Guayaquil. Lo consultó con su esposa, algunos allegados y hasta con el fallecido arzobispo de Guayaquil, Juan Larrea Holguín, a quien se topó casualmente en la sala de la casa de un amigo en común. Tenía 42 años, y muchas dudas y miedos… Pero se lanzó. En el texto dice que tomó el riesgo porque es un hombre que no le rehúye a los desafíos.

Veintitrés años después, Lasso asume el reto de gobernar Ecuador en medio de una de las crisis más complejas de su historia reciente marcada por una pandemia que a ratos parece que no terminará nunca. Esta vez, a los 65 años, asegura que no tiene dudas ni miedos porque explica que en los 12 que se ha dedicado a la política de lleno en tres campañas presidenciales se ha nutrido de información para saber qué y cómo hacerlo. Y lo explica en un diálogo con este Diario que se resume a continuación.

¿Cuáles son las prioridades en sus primeros cien días de gobierno? ¿Hay una hoja de ruta?

Las prioridades de la sociedad ecuatoriana son satisfacer el hambre de las familias; luchar contra la pobreza que cubre el 33% de la población; generar empleo promoviendo inversión porque apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar tiene empleo; luchar contra la violencia de género y los femicidios; una reforma de la Ley de Educación Superior para lograr universidades libres; enviar una Ley de Libertad de Expresión en la que se deroga la actual norma manteniendo sus aspectos positivos. Además del plan para vacunar a nueve millones de personas en los primeros cien días. Nos hemos trazado una línea clara en lo económico, lo político, lo social.

El presidente saliente, Lenín Moreno, le ha dicho de frente que no hay mesa servida. ¿Qué pasa si no hay recursos para cubrir todas estas prioridades?

Muchos de los temas no demandan recursos económicos: la Ley de Educación Superior no necesita recursos; las de Comunicación o Tránsito tampoco; ni un código de Ética del Gobierno. Se puede cambiar el ambiente de la sociedad sin necesidad de recursos económicos.

Ahora, el ministro Mauricio Pozo ha dicho que dejarán pagados los pendientes hasta el 24 de mayo y gestionan un crédito para que ustedes puedan cubrir de lo que se viene.

Vamos a ver tanta belleza, primero lleguemos y lo sabremos.

Su principal oferta de campaña, que es vacunar a nueve millones de personas en cien días, sí necesita recursos. ¿Ya tiene claro qué es lo que ya se ha hecho en el proceso que se viene desarrollando?

Quisiera tenerlo claro, pero a pesar de que se han dado varias reuniones del equipo de transición no tenemos información. Lo que le puedo contar es que la China nos ha donado 200.000 dosis como una expresión de felicitación y que agradezco, pero al embajador le he dicho que no es suficiente que nos hayan vendido dos millones de dosis -de las que han llegado un millón-, sino que necesito que nos vendan al menos siete millones más... También he hecho gestiones con el embajador de Rusia para las vacunas Sputnik V, estamos esperando respuestas. Al secretario de Estado de Estados Unidos le he planteado que nuestro principal programa social, sanitario y económico es la vacunación, y le he pedido que nos vendan más; él estima que en junio habrá un mejor equilibrio entre oferta y demanda globalmente, y que donarán cerca de 60 millones de vacunas. Y he hablado con gobiernos amigos como el de Chile para que nos presten vacunas.

¿Es decir que nos envían y luego se las devolvemos?

Sí, he hablado con el presidente del BID, quien está dispuesto a dar la garantía a aquellos países que nos las presten para facilitar un comercio de vacunas transitorio con ellos.

La vacuna rusa aún no tiene los permisos de la Arcsa, ¿qué pasará con eso?

Haremos gestiones para que la aprueben, porque ya tiene el aval de la OMS; ese es uno de los temas burocráticos que estamos viendo.

¿Esa falta de información se repite en otras áreas del proceso de transición?

Me apena decirlo, aunque haya una buena fe de parte de la vicepresidenta, me da la impresión de que a ella no le dan información suficiente y confiable. A la par he decidido crear una unidad ejecutora dirigida por Carlos Cueva, presidente de Difare, quien ad honorem ayudará en el proceso de vacunación, coordinando con el Ministerio de Salud y la Cancillería. (El Universo)