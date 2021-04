1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 28 Abril 2021

El presidente electo, Guillermo Lasso, se pronunció la tarde de este miércoles 28 de abril, sobre la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto por violación. Un histórico dictamen que se produce en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad planteada por agrupaciones de mujeres en 2020.

"Soy un hombre católico. Como tal, siempre he procurado actuar de acuerdo a los valores que dicta mi fe en todo lo que concierne a mi vida, mi familia, y acción privada", dijo Lasso en un comunicado publicado en redes sociales.

Sin embargo, recalca que mantiene "un inquebrantable" respeto a los valores democráticos y republicanos.

"Creo especialmente en principios como la laicidad del Estado y la separación de poderes. Creo que el camino a un mejor país se construye con una democracia que dé cabida no sólo a quienes compartan mi visión, sino también a quienes sostengan creencias distintas", apuntó.

Por ello, manifestó su total respeto a lo resuelto por la Corte Constitucional de nuestro país. "Anticipo desde ya que éste será respetado también por todos los funcionarios que conformarán mi futuro gobierno".

"Aprovecho la ocasión para manifestar a la ciudadanía que en nuestro país es esencial la construcción de una democracia plenamente republicana. Esto no es un tema banal. Debemos aprender cada día a vivir en democracia. Para ello, la independencia de poderes y la laicidad del Estado son principios innegociables. No se vale que sean invocados solamente cuando nos convienen. Al contrario: deben ser respetados sobre todo cuando las autoridades, en su independencia, toman decisiones con las que uno no está de acuerdo. El verdadero corazón de un demócrata se conoce en momentos como éste, cuando es capaz de respetar a la autoridad incluso cuando no está de acuerdo con ella", apuntó.