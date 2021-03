El Comercio de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Febrero 2021

La campaña electoral para la segunda vuelta arrancará oficialmente en 18 días. Pero los dos virtuales candidatos que disputarán la Presidencia de la República han adelantado su promoción política.

Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC, y Andrés Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza (Unes), empezaron a reunirse con sus bases, con jóvenes, visitan distintas provincias, asisten a entrevistas en medios de comunicación y se mantienen activos en las diversas redes sociales.

Uno de los ejes ha sido profundizar en sus propuestas con el objetivo de captar el respaldo de quienes se decantaron el pasado 7 de febrero por otros postulantes. También han centrado su discurso en la necesidad de sumar causas y de abrir el diálogo y el debate.

No obstante, los presidenciables tienen definido qué pueden y qué no pueden hacer durante este tiempo, que servirá para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso ­Electoral (TCE) culminen con el proceso referente a la primera vuelta, ante los recursos que se presenten por posibles inconformidades.

Daniel González, experto político, explicó que mientras no empiece la campaña oficial, los dos postulantes no pueden hacer uso de su fondo de promoción; es decir, no pueden pautar propaganda en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, ni vallas.

“Eso tienen prohibido, ellos no pueden hacer ese tipo de contrataciones, porque la Constitución y la Ley no lo permiten”, explicó. La politóloga Irene Vélez especificó que en este periodo Lasso y Arauz pueden hacer lo que no está regulado; es decir, aparecer en redes sociales, sostener presencia en los medios a través de entrevistas o reportajes y reuniones ­organizativas internas pequeñas no masivas. “No es que estamos en un silencio electoral, lo que no se puede hacer es pautar en medios, no se pueden tener cuñas o ‘spots’.

Los aspirantes a Carondelet no van a disminuir su participación en redes sociales, pues saben que tienen un electorado muy fuerte conectado a ellas, y eso se demostró durante la primera vuelta, eso está libre de control”, dijo.



Fuente: El Comercio