Detalles Publicado el Viernes, 19 Febrero 2021

"Me salió la indignación". Yaku Pérez, candidato presidencial por Pachakutik, se disculpó este viernes por sus declaraciones exacerbadas.

"Me salió la indignación, humano soy, en mis declaraciones en PK la forma no fue apropiada, ofrezco disculpas. Aun no está claro lo sucedido, estoy seguro q con transparencia muchos se sumarán a la indignación que sentimos", dijo a través de su cuenta en Twitter.

El 17 de febrero, en rueda de prensa en la sede de PK en Quito, el candidato Pérez acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de realizar en “complicidad con la delincuencia organizada que opera desde Bélgica y en complicidad con la corrupción del feriado electoral. (…) El rato que se abran las urnas se destapa el grillo de corrupción, de trampa, engaño y fraude que el Ecuador y la comunidad internacional se van a enterar de cómo se realizan las elecciones, que no son más que una caricatura de transparencia electoral”, incriminó.

