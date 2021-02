1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 18 Febrero 2021

Ciudadanía y profesionales médicos cuestionan las pocas dosis que llegan al país y los tiempos que tiene la planificación oficial.

María de Lourdes Ruales no tiene idea de cuándo podrá acceder a la vacuna contra el Covid-19. En su condición de ama de casa no se encuentra dentro de los grupos de atención prioritaria definidos por el Gobierno para la inmunización en la fase piloto o en las siguientes. Tiene una leve idea de que las dosis que están llegando van a los médicos que atienden a pacientes con el virus y a personas de centros geriátricos; pero es todo los que conoce del plan de vacunación.

Por su parte, Mónica Pérez, trabajadora social, hace sus cuentas. Si en el primer lote llegaron 8.000 vacunas para 4.000 personas y ayer el país recibió 16.380 para 8.190 personas, incluidas las que tiene que colocarse la segunda dosis, a la conclusión que llega es que no logrará vacunarse este año. “Está llegando a cuenta gotas. A nosotros nos tocará al último”, afirma. Y se resigna a mantenerse “encerrada” en su casa lo máximo posible para evitar contagios.

Las incógnitas sobre el proceso de vacunación se generan también en el sector de la salud. Víctor

Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, asegura que hay incertidumbre sobre cómo se va a plasmar esta nueva fase del plan piloto, cuál es el cronograma, cómo se escoge al personal que recibe las dosis.

“No hay un cronograma. Lo único que se sabe es que llegaron las vacunas, que un cierto número de este lote servirá para aplicar la segunda dosis, pero no se tiene fechas, no se tiene idea de cómo va a ser el proceso de selección o si van a continuar con esas irregularidades de escoger a los beneficiarios no por criterio técnico, sino por criterios particulares e incluso familiares”, dijo el galeno.

Añadió que, a esa falta de esclarecimiento del cronograma de vacunación, se suma la insatisfacción en el personal de salud sobre los resultados de la primera parte de la fase piloto “donde se dejó afuera a compañeros médicos jóvenes que tienen el mismo riesgo”.

Álvarez cuestiona que las vacunas lleguen por partes y en mínimas cantidades; y que, al mismo tiempo, se sumen entidades que solicitan vacunar a su personal. Se refiere específicamente al pedido de la Fiscalía, que solicitó se incluya a su personal en la fase uno de vacunación, donde constan también las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. “Tenemos más personas y menos vacunas”, dijo el médico. Lo que le llevó a anticipar que el ofrecimiento del Gobierno de vacunar a 9 millones de personas hasta octubre de este año, le va a resultar imposible de cumplir.

La versión del Ministerio

Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado informó que, con la segunda remesa de vacunas se completará el 100% de la vacunación (primeras y segundas dosis) del plan piloto. Es decir, a 6.228 ecuatorianos de 99 hospitales públicos y privados del país y adultos mayores de 18 centros gerontológicos públicos y privados del país y su personal.

La información asegura que las vacunas que llegaron ayer se distribuirán en 15 provincias: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Azuay, Cañar, Pichincha, Manabí, Santa Elena, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. El resto de provincias tendrá que esperar a la llegada de la nueva remesa.