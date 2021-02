1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 17 Febrero 2021

El candidato Yaku Pérez endureció su discurso contra Guillermo Lasso luego de que el CNE negará esta posibilidad y el acuerdo previo quedara en nada.

El candidato presidencial por Pachakutik, Yaku Pérez, insistió en el pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se cumpla el acuerdo logrado el viernes pasado con el postulante de CREO-PSC, Guillermo Lasso, para que se realice el reconteo total de votos en Guayas y del 50% en otras 16 provincias.

Pérez tiene previsto entregar un escrito ante el organismo electoral, luego de que la noche de ayer el Pleno no logró aprobar el informe que daba paso a ese proceso. "Eso vamos a pedir que se cumpla, porque la palabra no puede ser devaluada, porque los acuerdos tienen que honrarse. La transparencia está este rato en juego y el Ecuador entero pide transparencia en el proceso electoral para ver quién legitimamente ganó las elecciones y que no se haga con trampas a través del CNE", manifestó.

En rueda de prensa cumplida desde la sede de Pachakutik, Pérez dijo que es una alternativa antes de recurrir a otras acciones legales de carácter nacional e internacional.

"Tenemos la legitimidad, tenemos a nuestro lado una herramienta poderosa, que es la verdad, que jamás sucumbe ante las mentiras y la corrupción. Y eso es lo que el CNE, en complicidad con la delincuencia organizada que está operando desde Bélgica, y en complicidad con el feriado electoral, intentan sabotear y boicotear para que el pueblo ecuatoriano no conozca la verdad", dijo el candidato.

Endureció, además, su discurso contra Lasso, a quien dijo que ni en sueños apoyaría en una segunda vuelta presidencial. "No apoyaremos a la delincuencia organizada de Lasso. Ni sueñen que para evitar que venga Correa a Ecuador tengamos que apoyar al feriado bancario y a la corrupción", dijo.

Pérez reiteró que solo él es capaz de vencer en una segunda vuelta electoral al candidato correísta, Andrés Arauz, y deslindó cualquier responsabilidad de que esta fricción entre candidatos permita retornar al poder al correísmo.

"Ustedes, los que no apoyan la apertura de las urnas, serán los respondables", dijo. Y añadió que, en su debido momento, se unirá a la marcha del sector indígena que salió hoy de Loja rumbo a Quito.

Otros dirigentes

Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, dijo que están reunidos en consejo ejecutivo nacional para exigir que se cumpla el Código de la Democracia y que se mantendrán firmes para que se cumpla el reconteo de votos en 17 provincias, conforme el acuerdo logrado el viernes.

También pidió una veeduría ciudadana al sistema informático. Recordó que son la segunda fuerza política, de acuerdo con los resultados preliminares y que, en función de la transparencia, es necesario que se abran las urnas. "Los derechos de los ecuatorianos están siendo violentados", dijo.

Por su parte, Gustavo Tenesaca, dirigente de la Ecuarunari, no descartó solicitar la destitución de los consejeros del CNE.